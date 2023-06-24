台灣占GDP、就業人口近6成的服務業，多數時候得不到政府關愛的眼神。政府向來重視的是可以在國際間揚名立萬的半導體與電子資訊業，導致產業發展M型化、社會分配惡化。過去三年來，台灣人均所得增加了近3,000美元，高達3.3萬美元（約新台幣101萬元）。不過，中位數所得只有新台幣50萬元左右，因為半導體、電子資訊業的薪水拉高了平均值，而傳統產業及一般年輕人就業的服務業則表現平平，因此感受不到人均所得成長之樂。

尤其是專上畢業生，90％進入服務業就業，而根據中央銀行統計，服務業中的高薪「現代化」服務業只占了1成，意味著多數年輕人都在中低薪的「傳統」服務業工作。

長期以來，政府重製造、輕服務的心態有以下幾點迷思：第一，製造業的產業關聯效果大，對周邊產業的影響力較高；第二，服務業研發投入少、政府獎勵當然也少，致生產力低，薪水自然比較低；第三，內需市場小、國際競爭力不足、無法出口並創造更多高薪的就業機會。

針對上述迷思，我們釐清如下：第一，產業關聯度高低，是涉及行業特性的關係。製造業分工相對較精細，產業關聯效果較大。反之，服務業分工階層較小，產業關聯度較低。但分工階層少，也意味著附加值價值相對較高。

第二，服務業規模雖不大，但不意味著它沒有研發，服務業重視的是創新、商業模式的變化，我們卻拿製造的思維來設計租稅優惠、獎勵工具，要求一定的研發部門、一定比例的研發人力、研發設備，拿著大人的衣服套到小孩子身上，當然水土不服。服務業需要的是從服務業角度，了解服務業的創新、商模與業態變化，以及對消費者行為的掌握。因此，政府應量身訂做「服務業發展條例」，從人才、技術、商模、智財權、租稅優惠、輔導智庫及環境塑造等，打造一套適合服務業發展的獎勵措施，才能推動該產業的全面升級轉型。

第三，台灣服務業之所以規模小、生產力低，主要在於規範與管制太多，以致市場破碎，因此亟需鬆綁管制、導入資金、推動產業化，以及引進人才並精進商業模式，如此一來，生產力自然可以大幅提升。至於為何無法鬆綁、產業化呢？因為服務業的主管部會多數只有規範與管制的思維，以降低風險為績效指標（KPI）。在惡性循環之下，規模小、環境差、產業形象不佳，青年人自然不願投入。

以長期照護為例，幾乎都是非營利機構，保險基金不易或無法投入，因此規模小、市場破碎，致人力的多數需求只有護士、外籍移工。如能鬆綁非營利屬性，導入保險資金、改善環境、精進商業模式，就會帶動更多的養生、輔具、陪伴、金融理財、心理諮商等人才需求。一旦產業形象提升、公司薪水提升，青年人自然會勇於投入。日本不少大學畢業生投入長期照護領域，即可借鏡。一旦商業模式精進、競爭力跟了上來，引進國外人士來台長期居留（long stay）再也不是奢求了。

再以國際醫療為例，一般醫療院所80％以上依賴全民健保，在全民健保的總量管制之下，只能追求成本的降低。因應之道，政府可以降低國際醫療管制、敦促有能力的醫療院所進行國際醫療、降低對全民健保的依賴。同時，政府可以編列預算，補助他們海外設置展示中心、海外門診中心。一旦有所進展，可以引進國外病人、降低對全民健保的依賴，甚至可以帶動台灣3C產品的出口。而政府要做的努力，則是在醫院評鑑時，提高推廣國際醫療發展成效KPI的權數。

國外協助服務業拓展海外據點的做法也值得參考，例如泰國的「Kitchen to the world」，將廚師分級認證、簡化菜單，提供貸款、海外展店，並輸出泰國的餐具、食材；日本的「酷日本（Cool Japan）」在印尼、越南等地設立酷日本專區，將日本食衣住行育樂的優質企業帶到海外，輸出日本文化形象，也贏得各國對日本商品、文化的喜愛，創造日本產品的龐大商機。

我們希望朝野能破除「重製造、輕服務」的迷思，也冀望政府未來能更重視服務業，配置更多資源在服務業，加速服務業的創新、升級轉型，使產業更多樣化，年輕人才能看見服務業前景的曙光。