侯友宜的支持度在多家民調數據中跌至第三，民進黨甚至已經逐漸不再將之視為對手，而將主攻方向轉至柯文哲，這不得不讓人們再度想起當初國民黨「換柱」的往事，雖然重複的錯誤不至於第二次上演，但如果國民黨和侯友宜不採取實質意義的舉動，恐怕只能坐等明年的失利，甚至還會拖累國民黨的立委選情。

國民黨內提出了不少解決問題的方案，只是看起來也不是治本之道，就連「侯郭配」在民調中也並沒有亮眼的表現。這其實再度證明了，國民黨或侯友宜的本質問題並不是組織力量的問題，也不是資源整合的問題，事實上，這些都是藍綠之爭的老黃曆了，過去台灣的政治版圖是藍大於綠，國民黨只需要完成黨內整合、實現黨內團結，就有獲勝的把握。

但如今的情勢早已不同，藍營的支持者基礎已經大為萎縮，淺藍選民也不會像以前一樣含淚含血投票，他們或許不會投給民進黨，但他們也不會投給國民黨。更何況，現在國民黨內部的整合談何容易，最鐵桿支持國民黨的深藍選民也不見得會出來投票，因為他們並不認同侯友宜，甚至不認同朱立倫，他們的政治認同和家國觀念跟如今的黨內當權派有很大的區別。這也就意味著，國民黨如果只把關注的焦點放在組織戰上，那麼即便他們完成了整合，也並不能讓自己取得選戰的勝利。

如果換個角度看，也可以發現國民黨或侯友宜的發力點恰恰也在這些層面。侯友宜雖然在黨內有很強的政治實力，作為新北市長也贏得不了不少民心，但從國民黨人的感受上看，他就並非傳統意義上的正牌藍軍，這是他跟馬英九、連戰、張亞中的本質不同。這當然跟省籍有一些關係，但重點還是跟國民黨人的認同、文化有關。國民黨人的文化標籤不僅是與中國大陸的連結，其實也跟美國、海外有著緊密關係，他們一方面有著超越台灣本土文化的大中華文化素養，另一方面也能掌握國際話語體系，可以直接跟美國進行對話。

而韓國瑜之所以能夠贏得深藍的認同，則是因為他對老國民黨話語體系的嫻熟掌握，這讓他雖然呈現出更多的草根特色，但依然被視為一個正統的國民黨人。然而侯友宜不同，他在這三方面都很難贏得國民黨人發自內心的認同，至多是理智層面的畫為同類，但這很難轉換成投票行為，更不可能產生當年韓國瑜支持者那種動員能量。

侯友宜的困境其實也是國民黨當下的困境，國民黨一直想擺脫中國的標籤，而國際環境又對他們不利，對內受到民進黨的圍剿，過去的話語體系也很難再適用，這讓國民黨的當權派陷入進退維谷的境地。這對他們來說是一場巨大的挑戰，必須從戰略層面做出決斷，像過去一樣在兩岸問題上做一些不痛不癢的表態，在亞太戰略上說一番左右逢源的廢話，結果就是大陸無感、美國不屑，台灣人也習以為常，因此注定不會給他們加分。

換言之，國民黨與其擔憂「換侯」，其實更應該想著「換腦」，唯有如此，國民黨才有力挽狂瀾的機會。