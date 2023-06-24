「換侯」是民進黨與郭台銘陣營各懷鬼胎的公約數，部分國民黨人卻跟著吆喝煽動，若非居心叵測，就是憨憨跟人去掃墓。因此，國民黨此刻需要的不是「防磚條款」，而是「防蠢條款」，防止自作聰明的人說蠢話、做蠢事，製造分裂，害得國民黨集體滅頂。

先前挺郭台銘的立委陳玉珍，喊話要黨設定支持度15%的防磚條款，低於門檻就換總統參選人。洪秀柱出面示警，呼籲切莫重蹈「換柱」的覆轍。

不可諱言，侯友宜獲提名後支持度下滑，推究原因，論述模糊、政策不明，乃至團隊待強化都值得檢討；但自家人內鬥扯後腿，恐怕才是泛藍選民凝聚力不足的根本肇因。

候選人當然得為選舉負責，但若三天兩頭就被自家立委丟石頭，選情豈能不被唱衰？換言之，今天指著侯友宜鼻子冷嘲熱諷的國民黨人，無疑也成了選情拉警報的幫凶。

選舉如同戰爭，勝敗關鍵在士氣；而士氣的具體表現在於團結。因此，綠軍的戰術思維必然會設法製造藍軍內部的矛盾；而最具殺傷力的手段，莫過於直搗黃龍抽換主帥，讓賽局還沒進巷戰，就先殲敵於灘頭。

兵不厭詐，綠營基於選舉利益，大可如此操作。問題是，「換侯」別人可以說，自己人若也跟著喊，就如同前線士兵不殺敵，反而與敵人十指緊扣倒戈指向自家人。或許有人會詭辯這是逆耳的忠言，但實則是讓黨四分五裂的詛咒。

更甚者，就算國民黨甘冒兵家大忌陣前換將，請問要換誰？郭台銘？朱立倫？還是陳玉珍自己上？國民黨的聰明人若要繼續不知輕重的發言，不計後果的自私，2024將不是被敵人炮火打趴，而是被自己的愚蠢壓垮。