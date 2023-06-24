中美之間的戰爭意味著第三次世界大戰，這是全球共識。季辛吉認為台灣問題無解，中美兩國已「站在懸崖邊」，按照目前的軌跡發展，「可能發生軍事衝突」。

在中美對弈中，台灣是棋子。中美都要爭取台灣，相持不讓，所以無解。但真無解嗎？其實不然。台灣就是避免世界大戰的鑰匙。

美國總統拜登曾多次表示：「台灣的前途必須由台灣人自己決定」。這就給了台灣發力的餘地，從而賦予台灣人改變世界格局的能力。

事實也是如此。過去經驗顯示，台灣偏向和中，兩岸就和平。台灣偏向對抗，兩岸就兵凶戰危。前者發生在馬英九時代，後者發生在蔡英文時代。

兩岸兵凶戰危，中美就瀕臨戰爭，全球跟著站在世界大戰的懸崖邊。兩岸和平，中美就遠離戰爭，世界也就遠離大戰。這個邏輯是清楚的。

很明顯，因為台灣人可以決定兩岸和平，因此也可以決定中美是否戰爭，更可以決定全球是否毀滅。

所以這次台灣的總統選舉，不僅是選擇台灣的和平與戰爭，而且是選擇中美與世界的和平與戰爭。

這次選舉，選民要看重的不是哪個候選人口才好、長相好，是否為無錯的聖人，而是要看重誰能夠帶來台灣的和平、中美的和平、世界的和平。

馬英九執政證明了台灣人只需要偏向和中，就可以帶來和平，ECFA讓台灣吃到飽。蔡英文執政證明了只要偏向對抗，就會帶來戰爭，讓ECFA搖搖欲墜。

台灣從來沒有影響世界政治的能力，更遑論決定地球存亡的份量。但是，在中美對峙僵持的時候，天平上一個小砝碼一丁點的移動就會改變平衡，就可以決定中美和平或戰爭，可以決定世界存亡。這不是大話，這是台灣力量。

這次總統大選，是決定砝碼往右移或往左移的選擇，是立場的選擇，不是其他因素的選擇。台灣不能選擇不移不動，那是將命運交給大國決定。台灣人要掌握自己的命運，不能將命運交給大國決定，台灣人要做出選擇。

世界級定時炸彈即將引爆，台灣是唯一可以拆解引信的人。台灣不是棋子，而是棋手。兩岸政策才是決定終局是和平或戰爭的棋子。

這顆兩岸政策的棋子究竟要移向和中，也就是與大陸保持交流、保持貿易、保持對話？還是要固守在抗中，中斷交流、中斷貿易、中斷對話？

如果台灣人選擇和中，台灣主權無損，尊嚴無損，台海危機會立即解除，中美戰爭的機率大幅降低，全世界鬆口氣，又可以讓台灣經濟再度騰飛，利人利己利世界，何樂不為？

民進黨抗中，是戰爭的繫鈴人；國民黨和中，是戰爭的解鈴人。台灣的一小步，將是人類的一大步。全世界都會感激台灣選民的智慧。

（作者為立法委員）