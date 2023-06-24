「#Me Too」運動由政壇燒向社會各界，案件接連爆發，宛如星火燎原。涉性騷者有的馬上公開道歉、請辭，退出公眾視野；有的否認，也有人含糊以對，暫避風頭徐圖再起。作為受性騷的當事人，我深刻體會到對抗性騷的那種無力感，不但要面對不堪的記憶，在鼓起勇氣揭露事實後，還要承受網路霸凌。反性騷、性別平等之路仍然漫長，需要更多人一起努力。

受到性騷的人大部分選擇隱忍，在於發生時多處於私下不易舉證，縱使告發也難獲救濟，甚至可能招來異樣眼光，承受更多壓力及報復；有權勢者藉由權力不平等欺凌弱勢，在相對保守的亞洲社會，更受權力結構的容忍與坦護，因而讓職場、校園等各領域的性騷被姑息。

我是遭性騷擾的當事人，在這波「#Me Too」運動中不是第一個出來發聲的，因為和許許多多受害者一樣，我沒有足夠的勇氣，認為這是社會的常態，不是我所能改變的生態，只能選擇讓事情過去。但在陸續有人挺身而出，尤其看到鍾沛君議員勇敢道出自身經歷，同樣受到名嘴性騷擾、無法忍受加害者對性騷大言不慚的我，也決定站出來，要爭回應有的正義。

雖然是自己的親身經歷，還有其他受害者指證歷歷，但加害者不肯承認，混淆視聽想要蒙混過關，隨之而來的各種冷嘲熱諷、網路霸凌，讓這一切真的不容易。但也正是如此，讓我深刻體認姑息只會養奸，決心力爭到底不放棄，並促使我成立「反性騷鹹豬手滾」的臉書粉絲專頁，希望團結更多的力量，一起譴責、抵制鹹豬手們，讓那些慣犯不敢再心存僥倖，任意侵犯女性。

韓國5年前即開始「#Me Too」運動，演藝圈性醜聞接連被揭發，眾多涉案者被逐出業界，更在政壇捲起巨浪，涉性騷的忠清南道知事及釜山市長下台，首爾市長自殺，改變了地方政治版圖。傳統重男輕女的性別歧視是韓國性騷猖獗的主因，「#Me Too」運動將牢固的父權體制打破一個洞，讓艱難的女權運動再往前一步。保守的韓國社會能清掃性騷蟑螂，相信台灣也能。

新冠疫情期間，美國紐約州州長安德魯．古莫（Andrew M. Cuomo）受CNN明星主播、弟弟克里斯．古莫（Chris Cuomo）連線訪問時，彼此爭論誰才是媽媽最愛的兒子，逗趣的對話讓兩人名噪全球。2021年古莫州長遭爆料對多名女性開黃腔、伸鹹豬手，弟弟克里斯則被查出利用媒體優勢，打探爆料者與爆料內容，透露給哥哥的顧問，企圖幫忙洗白。即使古莫兄弟都不承認自己所犯，但哥哥在州議會彈劾的壓力下請辭，弟弟則因違反新聞倫理遭CNN開除。

無論是多麼受喜愛的公眾人物，做了不該做的事，就必須誠實面對，為自己的行為付出代價。逃得了一時，逃不過一世，子姑待之。

（作者為雲林縣議員）