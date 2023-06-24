歐盟碳關稅上月完成立法程序，實施進入倒數計時階段；美國「清潔競爭法案」已完成二讀，日本經濟產業省正計畫仿照歐盟新電池法，要求所有在日本銷售的電動汽車製造商，應計算和報告電池生產過程中排放的二氧化碳。凡此種種都代表，以「碳關稅」為代表的新綠色貿易規範正在成形，兩岸都應知所應對。

綠色貿易規範成形

所謂綠色貿易規範，是指在國際貿易中，進口國以保護生態環境和人類健康等為目的，直接或間接採取限制甚至禁止貿易措施，通常是制定一系列嚴格、高於國際公認或大多數國家採取的環保標準，凡不符合綠色規範，即予以限制或禁止進口。

在因應氣候變遷領域，歐盟走在世界前沿，其歷經數年最終達成的碳邊境調節機制（CBAM），也是全球第一個正式施行的「碳關稅」。該機制要求進口至歐盟或從歐盟出口的高碳產品，需要繳納相應額度的稅費或退還相應的碳排放配額，簡單講，如果進口商將適用CBAM的商品進口至歐盟，就需要根據商品隱含的碳排放量購買CBAM證書，即每噸碳排放都需要按照歐盟碳權交易市場的碳價購買一張CBAM證書。

美歐等國提出「碳關稅」，名義上是防止在跨國貿易中產生「碳洩漏」，使區域內外同類商品有相同的碳排放成本，以保障競爭的公平性。但實際上已違背《聯合國氣候變化框架公約》所訂定，已開發國家與開發中國家在應對氣候變遷上「共同但有區別的責任」原則。美歐「碳關稅」一旦正式開徵，勢必削弱高度依賴出口經濟體的產品競爭力。

目前，歐盟「碳關稅」徵收範圍僅覆蓋鋼鐵、水泥、鋁、化肥、電力和氫等行業，但未來歐盟碳權交易市場的所有商品都將納入「碳關稅」適用範圍。大陸為歐盟第一大進口來源地，從貿易額來看，現階段大陸受歐盟「碳關稅」影響最大的是鋼鐵、鋁行業。與歐盟相比，大陸的鋼鐵、鋁生產碳排放較高，且鋼鐵、鋁行業尚未納入大陸碳權交易市場，將直接造成產品成本上升。估計大陸鋼鐵、鋁行業受影響的貿易總額將超過250億人民幣，如覆蓋歐盟碳市場下所有行業，大陸出口歐盟受影響貿易額將超過2500億人民幣。

加劇產業低碳競爭

離歐盟「碳關稅」正式開徵還有3年緩衝期，但從今年10月1日起，進口商進口適用CBAM商品將履行報告義務，包括相關商品的碳排放數據等。這也意味，外銷企業要盡快推進數位化的碳排放採集、分析和管理系統，按照CBAM的核算標準和方法對相關產品進行「碳盤查」，並加強與歐盟進口企業的協調。其次，要積極參與碳市場建設與交易活動，協助本土碳交易體系的完善，盡快與國際接軌。

全球目前共28個碳市場，大陸全國性碳交易市場於2021年7月開市，但從2011年起已先後設立北京、上海、深圳等8個省市碳權交易試點。然而，大陸全國性碳市場僅納入電力行業2000餘家企業，從碳價來看，2022年歐盟碳市場平均碳價約為80歐元／噸，大陸平均碳價約為50元人民幣／噸，差價10倍有餘。因此，必須盡快擴大碳市場覆蓋的行業範圍，擴充市場參與主體，推動與歐盟互認，以抵減企業出口成本，避免對行業造成嚴重衝擊。

台灣碳權交易進展緩慢，立法院今年1月三讀通過修正《氣候變遷因應法》，蔡英文總統4月宣布成立碳權交易所，預計7至8月成立，碳權交易須等《氣候變遷因應法》三子法通過後才可上路，如果不加快速度，台灣將遠遠落後，損失難以估量。

以歐盟「碳關稅」和美國《通膨削減法案》為代表的氣候和清潔能源項目獎勵政策，將加劇產業低碳競爭，迫使全球企業加速綠色轉型，也意味在不久的將來，「碳」將成為影響全球貿易的關鍵因素。大力推進綠色低碳科技創新，深化能源和相關領域改革，並將「碳稅+碳市場」協同的多元機制需盡快上路，已時不我待。