自國民黨徵召新北市長侯友宜參選2024總統後，各方民調皆顯示其支持度大幅滑落，各路民嘴與政客除了批評侯友宜與幕僚之失策，也五花八門地獻計。

我最喜歡的兩部輔選電影是描述Sarah Palin擔任副總統候選人的《選情告急》（2012年）及以Howard Dean的總統初選為原型的《選戰風雲》（2011年）。它們具體描繪了競選過程的點點滴滴，跟我經歷過的選戰極其類似，頗有懷舊情結。另一方面，我嚮往華府K街上的選舉公關公司的專業，台灣民嘴與政客的指點相較起來簡直是江湖術士。

經過1個月的總統級選戰檢視，侯友宜的短板已很清楚了，對政策不熟悉和不擅言辭。錯誤的競選策略是強迫候選人做他不擅長的事，例如為了準備台大演講，侯必須閉關兩天，所得結果僅僅是不再失分而已，這對分秒必爭的候選人行程而言，效益太低了，無法顯著拉抬民調。

我和侯市長於公於私都有些接觸，他有著濃濃的鄉土氣，但言語海派，舉止更有些江湖味，對比賴清德與柯文哲言語間散發出知識分子的傲慢，是可形塑相當大的反差與親和力的。所以，侯友宜的主場不是高等學府，主力選民也不是有漂亮學歷的年輕人。他應回到人群，用他熟悉的「土味」（身段）搏感情，贏得市井小民的好感。

假如我是侯友宜輔選團隊一員，我會執行「一魚兩吃」策略，也就是在基層拜訪時（在美國稱之為town meeting），侯友宜與選民話家常，政策就由專家說明。例如，侯友宜日前至台南視察光電場景時，可傾聽當地遭受損失的漁民或環保人士說法後，提出能源及農、漁業競選口號（sound bite），同時安排專家隨行，發表具體政策並負責Q&A，兼顧巷戰與空戰。

侯友宜的近身幕僚可能覺得這提議是挖坑給侯跳，這不公然宣示侯不懂政策嗎？的確，但侯友宜花大量時間惡補各個治國領域，在言辭上不見得能超越賴清德與柯文哲，反拖累其他競選事宜的部署。《選情告急》中，Woody Harrelson飾演的輔選大將Steve針對Palin的政策不嫻熟，更改策略及準備方向，以應付副總統辯論。這即表示，在只有7個月的競選期間，要改變候選人的特質往往事倍功半。輔選最重要的是量身訂製，才能發揮戰力。

「一魚兩吃」策略相較於民進黨施政罄竹難書，從高端疫苗護航、台南黑金光電、大法官提名，以及檢察官批評無作為的數位發展部導致詐騙層出不窮，還有柯P的一人政黨，可凸顯總統職位在於知人善任，組成效能內閣，並不在於自己成為領域專家。而當專家一字排開幫侯友宜背書時，正表示「影子內閣」成形，侯友宜已「準備好了」!

這個策略成功的前提，是在每個政策領域裡找到具真才實學且有公信力的專家，我相信以國民黨智庫所累積的人脈，應不難找到適當人選。前立委沈富雄說找我之前的長官金溥聰輔選，我相信金先生寶刀未老，刀一出鞘，削鐵如泥。

然而，國民黨的總統級選舉到目前為止還沒有逆轉勝的例子。Sandra Bullock飾演的Jane在《危機女王》裡，硬生生地把倒數的候選人Castillo救到民調第一，贏得選舉，讓我們期待國民黨的「危機女王」吧！

（作者為元智大學資訊管理學系教授）