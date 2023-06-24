2016年總統大選後，蔡英文總統尚未正式就職時，滿面春風的她，向數百位年輕創業家當面直說，年輕人不要怕跟政府溝通，如果政府聽不到，就大聲一點，甚至可以拍桌子抗議。

將近8年時間過去了，想要拍桌子與掀桌子的年輕世代，如今卻連桌子都找不到了。畢竟高房價與低薪困境無解，還有炎上的黨內性騷風波，造成執政黨在年輕世代的支持度翻黑，民進黨總統參選人賴清德也必須概括承受。綜觀40歲以下的選民，賴清德的支持度只有26.1%，落後民眾黨總統參選人柯文哲的33.5%，尤其是20歲到24歲的首投族，賴清德支持度由原本的23%大跌到8.8%。

蔡英文連任時，在40歲以下選民獲得9成以上的壓倒性得票率，遠勝國民黨候選人韓國瑜，如今卻成了賴清德的軟肋？賴陣營只好重新策畫空戰策略，不僅找來魔獸霍華德拍YT互動，IG美食吃播齊發，還舉辦「台灣創業投資環境座談會」，要跟網路新創團隊打成一片。

賴清德曾經在2018年六都與縣市長大選時，吃過「討厭民進黨」的虧，也因此辭去行政院長。他在副總統任內，沒有忽略年輕人這一塊，多場網路新創活動他都蒞臨參與跟親身支持，但可惜的是，都沒有形成政策，在行政與立法部門沒有獲得奧援。

副總統作為備位元首，加上蘇貞昌內閣團隊強勢，賴清德當然有心無力。在賴清德上任民進黨主席後，加上「溫暖內閣」舊瓶裝了新酒，這才讓很會選舉的民進黨布好了陣！明年2月起，政府將補貼私立大專院校學生每年學費至少2.5萬元，加上公私立高中職學費全面免費，看得到政策動了起來。

沒有執政優勢的藍白陣營酸得很，直言這是針對年輕人的政策買票。在40歲以下支持度長期領先的柯文哲，還有正在打一局下半球賽的國民黨參選人侯友宜，自然也要在未來半年找到新方法，深化年輕人的支持度。

關鍵在於，年輕人一方面對於年功序列的傳統產業沒有好感，一方面則對網路新創有美好憧憬，加上遠距辦公與非典型就業蔚為主流，這都是中央與各地方政府積極經營新創產業環境的初衷，要拉近與年輕世代的距離！包括人工智慧與區塊鏈等新興科技趨勢，下一任的總統更要加大投入力度，讓台灣成為「創新之島」。

即將在7月19日舉辦的第八屆《WHATs NEXT》未來科技產業高峰會，廣邀三黨總統參選人，提供舞台讓參選人與青年菁英互動，更重要的是被年輕人檢驗。去年的第七屆峰會活動上，邀請三黨台北市長候選人蔣萬安、陳時中、黃珊珊同台，對於首都的科研政策與創新方向，各陳願景。

蔡英文本來就有女性領導人的特質，容易獲得年輕人甚至是LGBT族群好感，但三男對決這一局，更主打三人的品牌力！三黨的品牌力確實仍有影響，但已經不是造成勝敗結局的全部，包含政黨票與立委選票在內，年輕人的分裂投票已是必然趨勢。

（作者為鍶科技暨幣特財經總編輯）