一如預期，美國聯準會的升息規畫尚未到頂，而通膨會否持續惡化？跡象之一的夏季油價並未如同往常一般做彈升，這幾個月來的期貨交易價格趨於適度中的平穩。因此，全球可能走入高通膨、低成長的通縮預期可能已被打破。

綜觀眼前地緣政治風險，於廣島舉行的G7領袖會議後，即使中美脫鉤戰也已被修正為只追求「去風險化」，避免新科技淪為軍事意圖下的可能濫用；不過，全球貿易額在過去的8個月持續萎縮，各國走向「低成長」狀態的普遍命運，卻一逕兒在各處漸次蔓延開來。

媒體評論老愛拿台、韓兩國人均收入，例如人均GDP做統計比對；誠然，財政部海關統計亦顯示台灣出口表現連9黑；中國大陸及香港的占比也降至35%，為20年來的同期最低點。但沒錯，2022年台灣人均GDP在去年是以3萬2811美元超越南韓的3萬2237元。

最近財經新聞的大熱門，就是2023年的台灣經濟成長能否幸運「保2」。根據央行最新的預測，推估今年經濟成長率為1.72%，消費者物價指數年增率為2.24%；準此觀之，台灣人均GDP領先南韓的地位可能再延續1年的。

至於經濟成長的「保2」與否，關鍵即在於幾個關連角度的解讀與評斷：

一、新冠疫後的經濟反彈，中國大陸並未如預期中的表現，連帶使台、韓、日等地的製造出口，也都受到牽累。

二、原本被看好能夠頂替中國大陸的產能，趁勢興起中的越南與印度兩國，卻又因電力、法治程度與基礎設施的明顯不足，讓蜂擁而至的投資者開始意識到會被套牢，主要大廠紛紛傳出不惜退出的消息。

三、近年來海外台商回國尋出路，作用之一卻是順勢帶起從南到北，瘋搶工業區土地的怪異現象，連帶讓週邊的房產價格也一路飆升。

四、有趣的是，大致上主要國家的央行仍是以通膨2%的長期目標來調整貨幣政策的收、放；形成合理的通膨預期是有必要，但即使經年有通貨緊縮現象的日本，物價上漲率也早都在3%以上了，遑論是其他歐美國家。

因為少了其他國家做組裝的進口需求，前二個面向都會影響台灣製造的榮景；至於現象觀察的第三點和第四點，居奇炒作的交易和仍在預期中的物價上漲，泰半係屬財富移轉的性質，於整體經濟的成長並沒有直接的助益在。

整體而言，美國經濟並不甚看好、中國復甦力度也不足，此所以各國紛紛以開放邊境旅遊，競相爭取服務消費的購買力。反觀，台灣民間高消費能力正被鄰國所稀釋，但在開放陸客仍猶疑不決之下，國內服務經濟很難有起色啊。

不過，病急也不該亂投醫！畢竟，台灣經歷過「兩兆雙星」的集體噩運，眼前面對全球供應鏈重組呼聲，即使有AI等科技得以做為股市交易的大熱門，只是在AI產業的政策投入，必須謀定而後動，全面盤點優劣勢與做好發展計畫。

如果放棄中國大陸在內循環經濟的帶動，更規避於一帶一路沿線國家的主動參與，那麼單靠押寶AI產業的大熱潮，即使在短期內真能有爆發的噴出，也將難以避免暴起暴落的政策厄運，以及再次降臨的高風險。

（作者為國立台灣大學國際企業學系副教授）