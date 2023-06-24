每到選舉關鍵時刻，民進黨有意挑動社會對立，觸動族群敏感神經，兩岸問題就被提上檯面。「統戰」二字，就是最好用的「血滴子」，只要有任何事被民進黨套上「統戰」兩個字，任何言論自由、學術自由、宗教信仰自由等基本人權，都被踩在腳下。

嚴查兩岸共祭 逆向而行

最新的例證，就是新北市三重先嗇宮與大陸甘肅天水於22日同步舉行「海峽兩岸共祭中華人文始祖伏羲典禮」，兩地視訊播放慶典畫面。參加過台灣宮廟活動的人都知道，信徒擠滿廟庭，桌上擺滿牲禮，香火燎繞，民俗樂音震天價響。然後，主事者在這種氛圍裡祭拜主神伏羲大帝，以及周邊諸神。兩岸能互播的內容，無非是這種畫面，最多就是說幾句「伏羲是中華文明之祖，兩岸文明同源」之類的詞語。

這是傳統信仰中質樸善良的精神──慎終追遠。更何況，伏羲是道家與儒家共同信奉的始祖，傳說中是八卦的祖師，因此算命卜卦、看風水者莫不敬拜伏羲，更與八卦、易經、道家、儒家思想等古老的文明系統連結，而成為一個文明創造者。民間崇拜伏羲，自有深厚的文化意涵。而「兩岸共祭中華人文始祖」，也只是民間表達對文明創造者的感念。

然而，對民進黨來講，選舉一到就抓狂。聽到「兩岸共祭」就要嚴查，更何況掛著「中華人文始祖」，那就與民進黨的「南島語族始祖觀」不同了。但人文上查不出問題，就開始用法令來吹毛求疪。陸委會表示，因主辦機關包括甘肅省台辦，本案疑涉及違反《兩岸人民關係條例》，將會同相關主管機關進行查處。陸委會所持的理由是依《兩岸條例》第33條之1規定，台灣人民、法人、團體或其他機構，非經主管機關許可，不得與中國大陸黨政軍為任何形式之合作行為。

問題是：「海峽兩岸共祭中華人文始祖伏羲典禮」已是第10年舉辦，今年則是先嗇宮跟大陸合辦的第5年，往年都平安無事，民心均安，為什麼今年選舉到了，就有這樣的狀況？難道人民認同伏羲文化，也是一種犯罪？

陸委會最讓人噁心的是，口口聲聲說兩岸要展開對話，而美國國務卿布林肯也到北京進行訪問，還跟中國大陸國家主席習近平見面，希望兩岸降低對立，緩和東亞緊張局勢。而大陸也宣布自20日起恢復開放台灣鳳梨釋迦進口。兩岸關係正在朝向緩和發展之際，陸委會竟逆向而行。

馬祖關公信仰 乾脆全禁

最難堪的，恐怕是賴清德了！賴清德聲稱最想共進晚餐的國家元首是習近平。請想想，這個總統參選人是現任的副總統，不正是中華民國官員嗎？這個大官可以聲稱要跟大陸「黨政軍最高領導人」坐下來談，這言論，要不要先取締？賴清德，是不是想幫中共來統戰的？賴清德沒事，陸委會竟要查處一間宮廟，找民間信仰的麻煩，這是多麼自我矛盾的事！

最讓民眾無法忍受的是，聯合國所揭示的四大自由：言論自由、信仰自由、免於恐懼的自由、免於匱乏的自由。其中「信仰自由」還特別標舉出無論在世界任何地方，無論信仰任何宗教，每個人都有「以自己的方式敬拜上天的自由」。那麼，以共祭的方式，表達對自己文明始祖的崇敬感念，有何不可？

賴清德可以表示想跟習近平吃飯，民進黨的黨政高層還要歌功頌德，宣傳是「和平保台」，然後小老百姓遙祭文明先祖伏羲之時，反而要被查處。這是在背祖叛宗？還是用大小眼在歧視民間信仰？

如果中華文明之始祖伏羲不能拜，那麼再請陸委會進去任何一間台灣的宮廟看看，哪一尊神不是來自大陸？神農、媽祖、關公、保生大帝、玄天上帝、文昌帝君…，哪個不是來自中華文化？即使是開台聖王鄭成功，也是唐山過台灣。民進黨要不要去禁禁看？

回到宗教的本質，慎終追遠是安定社會民心非常重要的品德，也是最好的文化教育。陸委會的手，最好回到他應該管的國家大政，把民間的信仰自由，還給民間。否則，這就是對基本的信仰自由的侵害。這已是不可退讓的人權底線！