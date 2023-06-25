2021年8月到2022年8月，在北京體育大學讀研的台生吳奕萱擔任中國賽艇隊實習康復師。圖為期間吳奕萱(左二)與中國賽艇隊工作人員、運動員的合影。 受訪者供圖

2021年8月到2022年8月，是在北京體育大學讀研的台生吳奕萱經歷不凡的一年。這一年，她在中國賽艇隊擔任康復師，也是隊裡唯一的實習康復師。隨隊前往北京、湖北兩個訓練基地，與運動員同作息，為世界冠軍治療、鼓勁……她說，這是改變她人生心態的寶貴經歷。

「國家隊運動員幾乎365天無休，康復師也一樣沒有自己的時間，要時刻關注他們狀態變化。」吳奕萱說，近距離接觸隊裡曾獲世界冠軍的運動員，的確明顯感受到她們所以能成世界冠軍的特質：熱血、目標明確、專心做好一件事，這也影響了她的心態。誰最終取得好成績，作為康復師完全不覺意外。「這種經驗很難得。」

吳奕萱是北體大運動醫學與康復學院2020級的研究生，今年即將畢業。2017年，還在台灣體育運動大學讀本科的吳奕萱到北體大交換，兩岸這兩所體育高校有長期的交流合作。那半年，她邊學習邊遊歷周邊，覺得喜歡北京的環境，決定考研來北體大。回台後，父母非常支持她追求更高學歷，在北體大結識的朋友也盡力相助、幫她找來複習材料。2020年，吳奕萱順利考上北體大，只是突發的新冠疫情讓父母多了份擔憂。但她義無反顧踏上自己選擇的道路。

來北京讀書，她笑稱除了公共澡堂，生活上不需特別適應。一開始，課業的速度和強度讓她有些跟不上。「這裡學生多、競爭本來就激烈，他們會更加『內卷』！」吳奕萱說，各項作業要求很多，但習慣了，「也還行」。

今年吳奕萱即將從北京體育大學畢業。圖為吳奕萱(右二)與三位室友在校園內的畢業合影。 受訪者供圖

讓她感覺溫暖的是，導師和輔導員都對她關心有加。如遇作為台胞報名某項考試的手續疑問，可以反映給輔導員，他一定會幫忙想辦法。導師錢菁華教授「溫柔又強大」，在因疫情一直未回家的三年裡，導師給了她很大支持和鼓勵，還為她推薦了北京三甲醫院的實習機會。

當時結束醫院實習後，恰逢中國賽艇隊有一位重點運動員需康復治療，向北體大急調人才，吳奕萱爭取到這個機會。一個月治療期後，因雙方磨合較好，中國賽艇隊再次向北體大借調吳奕萱協助隊伍備戰2024年巴黎奧運會。那一年，吳奕萱與運動員同作息同訓練，成為他們征戰賽艇世界盃、世錦賽等國際賽事、開展奧運集訓的背後支持者。吳奕萱每天記錄評估運動員身體狀態、設計開展康復治療，關注他們在國外的比賽成績。於她而言，那是辛苦卻充滿挑戰性和成就感的一年。

回顧讀研時光，課業和工作並非她難忘經歷的全部，她特別珍惜三位室友。吳奕萱說，來讀研，原本只想著瞄準學歷與好工作努力，沒想到遇見三個好朋友。

「研一的時候，我們作業一起寫，課一起上，生活緊緊綁在一起，她們給了我很大的精神支持。」研一暑假，吳奕萱沒能回台灣，於是一半時間住在西安室友家，一半時間在湖南室友家，和她們的家人相處在一起。「遇到她們，真的給我的生活帶來很大變化。」

臨近畢業，紮實的課業與實習經歷讓吳奕萱取得不少理想的工作機會，目前她已考慮前往武漢市一家三甲醫院就職。這位三年前堅定出發的台灣姑娘，大概不曾想到自己不僅順利取得計劃中的人生成就，也在北京收穫了友誼與愛情。

最近，吳奕萱忙於各種畢業季活動，朋友圈裡也曬出與室友身著學士服的親密合照。再過幾天，她的父母將來北京參加女兒畢業典禮，吳奕萱計劃帶他們在北京、上海旅遊。「我挺慶幸自己來北體大讀研。這一段時間發生的所有事情、周圍的生活，是我人生濃墨重彩的一筆。」（李晗雪/中新社記者）

（本文來源：中新網）