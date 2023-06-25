4個月的入伍訓練，是人生中很有意義的一段生活。我們入伍訓練的隊職幹部，從大隊長、中隊長、區隊長到班長，都是海軍中新成立陸戰隊中挑選的精英幹部；那時的蔣介石總統，嚷著要反攻大陸，海軍陸戰隊當然是最強悍的先鋒部隊。那區隊長和班長們，都剛從孫立人將軍處受訓回來，個個要求嚴格，動作過硬。譬如立正一項，完全按照「操典」要求，嚴格實施。

所謂「操典」，就是我們今天常看到所謂的說明書或標準作業程序（SOP）的軍隊作業手冊，其中立正的規定要點是：頭畢直頂天，下顎收縮，兩眼平直前視，面容莊嚴，腰桿挺直，挺胸，下腹提肛縮入，兩腿用力拼攏直立，兩腳足掌張開約45度，雙手下垂，兩掌自然張平，中指平貼褲縫（現軍隊立正已改為雙手握拳），氣息和緩均勻。

班長示範了要點以後，每位入伍生都要認真練習，班長們會逐個檢查糾正，至班長認可為止。出操前先來個立正，隊伍解散前也來個立正，事實上是一次站立式的內功操練；因為班長們要求，立正的時候，人應像一根樹幹樹立在那裡，班長經過你後面時，他會用手指在你後腦勺上用力一推，若人像樹幹倒下，表示及格，否則，就繼續立正。

立正是入伍生的入門功課，這門功課有點像練武功人的馬步功，因為一個人的站有站像，坐有坐像，走路有走路像，讀書有讀書像，說話有說話像，都從這裡培養發展出來了。我甚至誇張地覺得，筆者本尊早已耄耋之年，且正邁向鮐背之際，還大致上能站有站像，坐有坐像，走路有走路像，老班長們督教之功乎！真要學習被抹成黑臉的曹操，高唱一聲：「契闊談宴，心念舊恩」了。

我很相信，中華民國的軍官入伍訓練，是世界軍官入伍訓練中的最高水平，因為自清朝末季開始操練新式軍隊以來，華夏中國曾學習過英國、德國、日本、蘇俄、美國等眾多國家的訓練內容，自能眾多參觀，濃縮精選為華夏中國的訓練課目。本文所說之很相信，指的是當年，是故事了，不是現在。

1978年中華民國海軍軍官學校學生行敬禮。（溫禾攝）

對我而言入伍訓練中最不可思議的事，是要求做單槓的正面上及木馬的併腿跳，當時我根本不認為，自已能做這兩個動作！我在廣東平遠的僻遠鄉間長大，到溪流中捉魚摸蝦，或到山林中爬樹砍柴，比較上能優而為之，這些單槓正面上，木馬併腿跳的帥氣動作，我沒有見過，也從沒想到過去學。但教育班長們一個一個排隊示範，優美順暢的單槓正面上，像飛騰一般縮腿飛過木馬的併腿跳，是今日體操比賽中常見的表演項目，本席初次見識，豈能不瞠目結舌。

老班長一再聲明，若不能正面上、併腿跳，入伍即不算完成，要留下繼續操練。故我心中非常著急，乃常常在熄燈入寢前，一個人跑到單槓前練習正面上的動作。說來奇怪，我練習了幾個睌上以後，居然就能正面上了。正像學騎腳踏車一樣，抓到平衡感，就騎成功了；雖然初會正面上的動作不標準，但增加了我無比的信心。不久，木馬的併腿跳也能完成。在入伍結束前，這兩個動作我都做得相當優美，個人至今仍覺得很有成就感，也培育了自己遇到任何問題時，可以有迎難而上的自信心。

我當時覺得奇怪的是，何以軍官入伍生訓練，要有單槓正面上或木馬併腿跳的項目。原來海軍艦艇的艙間，尤其是潛艦，多有僅容進出的艙口，那垂直的鐵梯，要用手攀爬出入，單槓的正面上是有助益的；那併腿跳木馬呢？後來我讀李宗仁將軍的回憶錄，他提到他那時代的陸軍部隊，較高級的帶兵官，配有戰馬作為座騎，李宗仁自詡馬術一流，能飛身上馬，原來就是木馬併腿跳的功夫。試想在一片黑壓壓的阿兵哥面前，對著一匹雄赳赳、氣昂昂的戰馬，快步在馬屁股上一拍飛身而上，那股帥勁，還能形容嘛，那些阿兵哥們，能不服貼追隨，勇敢上陣拚搏。

入伍生大隊孟大隊長，是一位性格溫和的少校軍官，其時入伍生訓練時就有伙食團的組織，建國中學老同學楊克勇，被推任為伙食委員。在建國中學時，克勇就是全體學生集會或升旗時的總指揮，他那一班有40位同學，我們戲稱為打手班，因其中有38位同學考上台灣大學。有一次克勇在餐後報告伙食費收支，因海軍總部對入伍生的伙食另增加少許津貼，比擔任訓練的隊職幹部略多一些。克勇在報告時很明確清楚的加以說明，不料引起孟大隊長的不快，好像說訓練幹部在占入伍生的便宜似的。

這是一項很典型文化衝突的例子；克勇在學校裡的訓練，使他習慣於把事情說清楚講明白，而孟大隊長則從人情世故的著眼點出發，認為這種小事說得那麼清楚，不是說隊職幹部占了入伍生的便宜嗎？克勇未得到表揚，反遭大隊說出不滿，這正是當年的一種代溝，就呈現在入伍生和大隊長之間，隱約顯現了中國類比式古代農業文化，和西方數字式現代商業文明的差異與衝突。我們這一代正在此一差異與衝突中成長，至今似仍未結朿。

在馬公的入伍訓練完畢以後全體乘艦回到左營。先住在海軍士兵學校停留參加了在左營小港舉行，迎接美國海軍軍令部長的校閱，我們剛訓練完成，那年輕而奮發的面容，精神抖擻的雷霆正步，定令那穿著西服的美海軍軍令部長，留下深刻印象，對於日後美國移贈封存軍艦給中華民國海軍，增強戰力，或有幫助。然後入伍生才正式由士兵學校，步入隔鄰的海軍軍官學校。

當時的校長是王恩華少將，教育長為陳贊湯上校；正式入校的那一天好像是民國42（公元1953）年12月25日。「師夷之長技以制夷」，對我們這批毛頭小子來說，這一天是一個小小起點；但那時的中華民國，仍然是聯合國創立國之一，並為聯合國中常任理事國的代表，要在14年之後的民國60（公元1971）年10月26日，聯合國通過第2758號決議案，把中華民國在聯合國中常任理事國的代表權，由中華人民共和國接替，但容許中華民國成為聯合國之會員國，然這但書被當時任中華民國總統的蔣介石，以「漢賊不兩立」為名否決，中華民國乃徹底退出聯合國組織至今，但好像還活得不錯。可見華夏中國的國共內戰，也是轟動世界的大事，這內戰竟戰到聯合國大會的會場中去了。

在公元1875（光緒元）年時，清室建立新式海軍，名為「中國皇家海軍」（Imperial Chinese Navy），接續的中華民國共和海軍，就是「中國海軍」，我們海軍軍官學校這批剛入校的學生，也自動的成為接續清帝國「中國皇家海軍」的「中國海軍」的新秀了。

（作者為前中科院第二所資深研究員）

【未完待續，朱偉岳專欄每周日刊出】