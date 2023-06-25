美國總統拜登日前表示，烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO），必須遵循相同的標準，「沒有捷徑可走」；而在俄羅斯總統普丁17日證實，首批戰術核武（tactical nuclear weapons）已部署到白俄羅斯後，拜登更指出，普丁使用戰術核武的威脅「真實存在」。展望今年下半年俄烏戰爭的發展，可能「變」的是，美國主導北約的意志強度，「不變」的則是，俄羅斯不會從此在歐洲的地圖上消失。

北約曾經在2019年被法國總統馬克宏判為「腦死」，卻在去年2月俄烏戰爭爆發之後「滿血復活」，歐洲大陸、特別是北歐和前蘇聯的東歐各國，基於國家安全的考量，迅速集結在美國主導的「集體防衛」保護傘之下。「重振雄風」的北約31國，包含非歐的美國、英國、加拿大及土耳其，既多於歐盟和適用申根簽證的27國，更多於歐元區的19國。特別是芬蘭和瑞典在去年5月申請加入，芬蘭甫於今年4月4日正式入列北約，加上俄烏戰事發生以來，美國和歐洲盟國源源不斷地運送軍事設備到烏克蘭前線，讓俄羅斯和北約的關係劍拔弩張，一觸即發。

烏克蘭5月以來發動的積極攻勢，並未取得足以扭轉形勢的戰果，而北約則在6月12日到23日以史上最大規模的「空中捍衛者23」（Air Defender 23）演習，向俄羅斯傳達對烏克蘭的支持，期間動員25個國家、約250架戰機、超過1萬人參與。然而，在俄羅斯戰術核武進駐白俄羅斯後，卻使得北約必須重新回到「不會和俄羅斯直面對決」的起點。

首先，俄烏戰爭下的烏克蘭，誠可謂「國小而不處卑，力少而不畏強」，「恃交援而簡近鄰，怙強大之救」；強鄰是「特別軍事行動」發動者的俄羅斯，而強大的救援則來自北約。問題在於，就算北約以強大的軍事演習主動出擊，展現對抗俄羅斯的團結氣勢，也很難改變現有的對峙格局。

其次，受制於歐洲國家在政治、種族、宗教及歷史上合縱連橫和多方征戰的恩怨情仇，歐陸各國和美國、英國、加拿大、土耳其等北約國家，各自有必須面對的民族記憶和政經利益之衝突。整體而言，德國、法國、義大利、西班牙等歐盟大國想要「終結戰事-發展經濟」，北歐各國、波蘭以及波羅的海三小國則主張「反俄自保-集體防衛」。

芬蘭、瑞典、挪威與丹麥等北歐福利國家，向來自詡政治制度的優越性，成功調和勞工與企業的權益，兼顧社會福利和經濟發展。而毗連俄羅斯和白俄羅斯的波蘭與波羅的海三小國，則是「反共抗俄」立場鮮明。與之不同的是，國內有「反俄」和「親俄」政黨的中東歐國家，在經濟上，固然必須仰賴歐盟最大經濟體的德國，但是在政治上，一戰和二戰被德國侵略的記憶猶新。位於地中海的歐洲國家，由西而東，分別是西班牙、法國、義大利、希臘；其中希臘和義大利，更關心從北非跨海偷渡入境的非法移民問題，而法國則是目前歐盟唯一擁有核武的國家，希望歐盟戰略自主，建立自己的軍事力量。

最後，俄羅斯的劣勢，在於以美國為首的部分北約國家，提供源源不絕的各種軍事裝備，以致於與烏克蘭的戰事相持不下，恐陷於持久戰的泥淖。俄羅斯目前的守勢作戰，是固守已舉行「加入俄羅斯聯邦」公投的「新聯邦區」，即赫爾松、克里米亞、盧甘斯克、頓內次克與札波羅熱。儘管俄羅斯有盟友白俄羅斯的堅定支持，且在歐洲大陸的中間位置（位於立陶宛和波蘭間）還擁有一塊面積不大、與本土分開的「飛地」（enclave），但是，最大的地理劣勢則在於，莫斯科距離北約國家不夠遠，聖彼得堡的船艦一出港，就進入芬蘭灣與波羅的海，而芬蘭已是北約國家，瑞典也可能在下半年如願被北約接納。

烏克蘭總統澤倫斯基在6月15日接受NBC新聞獨家訪問時指出，「烏克蘭如果輸給俄羅斯，將會迫使美國在北約崩潰或走向戰爭之間，做出選擇」。然而，國際社會並不是「鏟奸除惡，除暴安良」的場域，兵強馬壯的「新北約」，並沒有辦法讓俄羅斯在歐洲地圖上消失。俄烏戰爭「什麼時候結束，以什麼方式結束」的問題，直接觸動歐盟和北約的敏感神經。今年冬季來臨之前，如果俄烏戰事還看不到「止戰-談和」的跡象，不符合美國的國家利益，對於歐洲國家將會是更艱難的煎熬。