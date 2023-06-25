瓦格納傭兵軍團的老闆普里格津發動「兵諫」進軍莫斯科，號稱「聲討」俄羅斯國防部長紹伊古，結果不到24小時，在白俄羅斯總統盧卡申科「勸說」下，自動放下兵權「流亡」白俄羅斯。

普里格津、盧卡申科、普丁，這三個人有著超過20年的交情，卻「合演」了這齣世界大戲，真的是「計中計」「詭中詭」。普里格åç津卸下對瓦格納無法兌現的承諾，又贏得瓦格納的忠誠，和俄羅斯民眾的感激。

普里格津從一個街頭小混混起家，竊盜、搶劫、詐欺無所不來，出獄後變成餐飲業大老闆，再變成全世界最知名的傭兵軍團老闆，在中東、非洲、烏東立下赫赫戰功，甚至是世界最大的網軍集團的老闆，在2016年美國大選興風作浪。

普里格津把滿手血腥的瓦格納軍團，變成俄羅斯「最愛國」的軍事英雄，號稱「兵諫」已進軍200公里，沿途俄羅斯民眾還夾道看熱鬧，ㄧ點都不像「兵變」。

歐美政壇和媒體興高采烈說是「政變」，台灣媒體昨天還熱議俄羅斯的「危機」。蔡正元在電視上斷定，這是普里格津的「政治表演」，果不其然事態就是政治劇本。

普里格津表面上是「流亡」白俄羅斯，事實上在俄羅斯的民間聲望更高，累積出更加雄厚的政治資本，但倒楣的可就是紹伊古和澤倫斯基了。

普里格津率領瓦格納打仗，可說英勇無比，但也殘酷冷血無比。這次找理由「兵諫」普丁，是沖著用兵溫和的紹伊古而來，紹伊古在接下來的俄烏戰爭，如果不殘酷用兵，就會在普丁面前黑掉了。

最近這一波烏克蘭號稱的反攻，烏軍已經傷亡累累，問題是紹伊古如果用兵，像瓦格納那麼殘酷冷血，俄軍接下來更殘酷，烏克蘭軍隊就更慘了，澤倫斯基也會更慘了。

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