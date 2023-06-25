社會上對ME TOO的風波，討論聲浪極大，批評也甚為激烈，其中的施害者，等於是千夫所指，幾乎無所逃於天地之間，身敗名裂，一生事業毀於一旦者，比比皆是。

從道德的角度來說，此輩當然是咎由自取的，早知如此，又何必當初？而且，這對於台灣社會護衛女性尊嚴、強調「兩性平權」，無疑是有推促力量的。但是，儘管有不少人果真是犯下了這個「人人喊打」的過錯的，也無可迴避；不過，其中是否也可能存在「挾嫌報復」，或者是純粹為了蹭一下熱，而大打其知名度，以無實證、傳言，或是影射的方式蓄意誣蔑的？有些被指摘的人，甚至已經亡故多年，同樣被挖出來鞭屍，人死莫辯，這豈可以說得上是公平？廖峻被誣陷「性騷擾」，明顯就是對方在「蹭熱」，但還能及時提出告訴，並逼使對方不得不改口、認錯，但既亡之人，又如何為自己作辯解？而且，即便告訴成立，以現行的法律來說，罪刑卻是相當輕的，最多不過就是1、2年，而且罰金，如此而已，但對被誣陷者來說，卻極可能造成心理、生理的龐大壓力，乃至一輩子受懷疑的恥辱之中，又如何彌補？

台灣的「道德」意識高漲，這是好事，但我們的「道德」意識，果真平允確當嗎？最大的問題，出在犯「性騷擾」罪的，法律的懲罰相對為輕，但在社會的觀點中，卻遠比殺人、搶劫還來得嚴重，簡直到了恨不得置之於死地而後快的地步。殺人、搶劫，甚至貪污、舞弊，往往在罪刑服完後，就等於彌補了前愆，社會還給予了他們「更生」的機會，但是，「性騷擾」者即便痛自懺悔、認錯道歉，卻完全不知道該尋求何種途徑以「補過」，明顯是「罪與罰」完全失衡的，豈不應該慎重思考？

ME TOO關涉到的，還只是個人私德的問題，社會上便以極嚴苛的道德標準，毫不容情地加以批判；但對於許多散播不實謠言，足以破壞整個社會和諧的假訊息傳播者，如喧騰一時的外交官自戕案，犯者不過輕輕判個5個月，且在清繳了15萬元的罰金之後，還是可以生龍活虎、在網路上興風作浪，卻沒有任何一個人敢再說任何一句不遜的話。我們的道德標準，到底在哪裡？

鬧吵了近3周的新北市幼兒「餵藥案」，如今已由公正單位做出的科學證據，證實了百分之百就是選舉操作的惡毒手段，對台灣幼兒園教育、幼師與家長間的互諒互信，造成莫大的影響，但是，介身其中以不實的讕言推波助瀾，甚至假借學者、專家名義，蓄意傳播不實消息的人，不但至今一無悔意，堅不認錯，還飾言狡辨，可社會上對這群人卻意外的寬容，不但少見批評的聲音，甚至在其狡辯的飾詞下，按讚以示支持的人，卻高達千人以上！台灣人的道德意識，究竟是真的還是假的，是正直的，還是會轉彎的？

侯友宜在這場「餵藥」風波上，所遭受到的傷害，是不言可喻的大的，極可能因此而與總統大位無緣，有誰會對他表示同情？儘管侯友宜陣營已提出了法律訴訟，但是，未來的判決，也是可想而知的，哪個法官敢對這群大名鼎鼎的政治人物、學者專家施以應有的懲罰？即便而有，最多也不過罰金了事而已，但對侯友宜的傷害，卻又從何處彌補？

「性騷擾」當然也算大事，但造作謠言、鼓惑民眾，造成社會的分裂，破壞了人與人間的信任，難道就是小事嗎？這時候，台灣人的道德，究竟在哪裡？（作者為退休大學教授）

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