大學生都已經在放暑假了，很多特殊選才與申請入學的高中畢業生，都已經塵埃落定，如願來到自己心目中理想的大學。常見很多大學生（包括準大學生）在暑假期間忙於打工，如果你是因為經濟因素，適當的打工不只能解決燃眉之急，更能豐富自己的人生閱歷，但常見有學生常在暑假期間不知道自己該做些什麼，荒廢度日，這點實在很可惜。在新一學期還沒有到來前，大學生在暑假應該要做些什麼呢？這首先應該從我們念大學的目的開始談起。

常見有大學生只是因為父母或社會期待自己念大學而念大學，因此，當我問同學為什麼要念大學，最常見的回答莫過於「學會一技之長」。然而，如果只是要學會一技之長，為什麼我們要念的是大學，而不是職校，甚至直接去社會各行各業當學徒呢？可見念大學應該還是要有其核心目的。有同學則會回答念大學的目的在「學習專業知識」，但當前網路如此發達，任何知識只要上網就可學習，花時間在大學聽老師講課，大學生難道不會覺得很浪費時間？

朱熹說：「大學者，大人之學也。」大學會稱作大學，就是希望來這裡讀書的人能做個「大人」，意即大學生應該認清自己念大學的目的首先應該藉此機會讓生命脫胎換骨，蛻變出更宏觀的視野，滋生出更遠大的志向，成為有格局的人，未來能引領社會並作出貢獻。這種視野與志向的培養，首先需要大學生對自己來念大學有自覺，更需要做出生涯規劃，因此，我會建議大學生在暑假期間，優先做些能幫忙自己探索人生的事情，從中想像並規劃未來十年要過的人生。

這些探索人生的事情，不論是從事於社區服務或社會參與，生態調查或古蹟巡禮，甚或只是登山、溯溪或環島，只要離開你既有的舒適圈，不再只是窩在家中，都能幫你想想自己到底要做個什麼樣的人，同一時間，如果你能挑一本與此相關的書來閱讀，這本書有著作者奮鬥的心路歷程，能做你的榜樣與典範，你從頭到尾讀完，仔細在字裡行間做眉批，從中跟自己的生命對話，當能幫忙自己想清楚未來要活出的人生輪廓，畢竟暑假只有兩個月，能讀完一本書就很不錯了。

如果你還有剩餘的時間，則可選擇一門通識教育類的磨課師來上，這樣不限時間與地點，你只要有空就能學習，開學後還能抵免成通識學分，實屬精緻善用時間的舉措。為什麼特別要選擇通識教育類的磨課師呢？在大學你從來都不缺學習專業課程的機會，但伴隨著你對自己生涯的探索，你需要擁有更寬廣的知識素養來幫你釐清自己的生涯，生涯不見得就等於職涯，你只有看見自己未來的生涯，接著纔能做出自己適合於職涯抉擇。

暑假並不長，能不能做個真正意義的大學菁英，其實端看你如何善用自己的暑假時光，我看過好些學生在念大學前都很懂得認真讀書與考試，然而，一旦來念大學，由於不再有老師每天盯著你的生活，就開始過著放鬆的日子，每個人都只有二十四小時，但有人過得極充實，有人過得極頹廢，大學生的充實或頹廢固然會影響國家盛衰，但終究還是來自個人價值觀的選擇，只希望有更多大學生能意識到這件事情，暑假期間擬訂未來的生涯規劃，過一個充實的暑假生活。 （作者為國立東華大學洄瀾學院院長）

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