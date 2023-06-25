總統府日前突然發布駐泰國代表莊碩漢以個人因素請辭獲准，外界好奇莊到任未滿1年，而外交部連接棒人選都還沒找好，就讓莊離職，恐有隱情。原來莊也捲入外館女祕書性騷擾風暴，要不是紙包不住火，外交部怎會改變請辭說法，還說是第一時間即要求莊辭職，顯然民進黨政府還沒從這波性騷吃案風暴學得教訓。

國內這波＃MeToo風潮，造浪源頭是民進黨隱匿姑息女黨工被性騷案，卻如驚濤駭浪般席捲各界，就連代表國家對外門面的外交官也無法避免。前駐菲律賓代表徐佩勇6月被揭露長期性騷擾菲籍女祕書，對方更稱多次檢舉都沒有下文，讓她感到無盡威脅和壓力。

徐事後表示，確曾在言詞上有令女祕書感到不舒服之處，事後深感懊悔及歉疚，並向女祕書道歉，外交部則說早在4月接獲檢舉，就已立即依相關規定將徐解職並調部。

沒想到，這起性騷案調查快3個月還沒結果，就傳出莊碩漢請辭消息，外界就在猜疑是否與涉及性騷有關，但外交部第一時間沒有明說，24日晚間卻改口稱是在接獲疑似性騷通報，調查後認為莊涉及性騷，基於零容忍才要求他辭職，莊的請辭從主動變被動，外交部前後說法不一，還解釋得冠冕堂皇，顯然還想「吃案」。

蔡政府2017年修法將總統特任大使不受員額限制入法，並擴大非職業外交官人數，外交官成為民進黨政治酬庸之位。這幾年外交官員負面訊息不斷，尤其性騷在國內掀起的巨浪欲罷不能，這陣子造訪歐洲搞大外宣的外交部長吳釗燮，面對後院失火，可別重蹈民進黨性騷吃案的覆轍，還損及國家顏面。