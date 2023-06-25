今年6月初烏克蘭軍隊開始反攻，俄烏戰爭進入轉折時刻。其實俄軍也準備反攻，方向在烏東頓涅茨克州，和烏軍向南推進的試探性攻擊不同。雙方都想迷惑並調動對方。一旦採取大規模攻勢，失誤的一方，有可能一著不慎，滿盤皆輸。

對急切收復失土的烏軍來說，要在俄羅斯侵占4個州，由東往南1000公里的戰線上，找到能夠帶動全局戰場態勢的突破口，需要比防守的俄軍具備更多的相對兵力、遠程精準火力、攻擊速度和協同能力。

截至目前，烏克蘭在多個戰線投入的主力部隊有限，說明烏軍還未決定大反攻的主要戰役方向，何況烏軍在南部戰線打得非常艱苦，每推進一步都遭遇俄軍的猛烈抵抗。俄軍防禦工事堅固，只要守住戰線，逐次消磨烏軍攻勢，戰局發展或許對俄羅斯有利。

所謂大反攻，各有定義。曾擔任烏克蘭武裝部隊總司令特別顧問的賴斯(Dan Rice)指出，進攻部隊和防守部隊比例一般是5：1。烏克蘭需要集中力量，把新組建的十幾個作戰旅派上用場，對俄軍進行猛烈而快速的打擊；或動用300輛或更多的主戰坦克，以及300輛或更多的裝甲戰車發動主要攻勢，先包圍並摧毀俄羅斯1個師級的大型部隊。痛擊俄軍主力，才算大反攻。

眼下的轉折點是，烏軍需要有深入並摧毀海馬斯(HIMARS)多管火箭系統射程之外的任何俄軍補給站、大規模集結部隊和指揮控制系統的能力。因爲俄軍把補給站等重要軍事設施轉移到海馬斯的射程之外，因此烏軍需要有美國陸軍戰術飛彈系統(ATACMS)等遠程火力的支援，以及F-16戰鬥機能深入占領區對俄軍進行縱深打擊。這些主戰裝備愈快到手，對烏軍反攻愈有利。

北約盟國對烏克蘭飛行員進行F-16戰機的培訓已經開始。未來幾個月，盟國將共同確定何時及多少架飛機轉交烏克蘭。條件是，烏克蘭不能利用F-16對俄羅斯本土發動攻擊。在未交機之前，烏軍地面裝甲集群部隊若貿然行動，有可能面對俄軍來自空中打擊的巨大風險。

另外，烏軍亟需美國支援大殺傷力的集束彈藥 （DPICM/俗稱子母彈）。今年3月底，美國國會衆議院軍事委員會主席羅杰斯(Mike Rogers)等多名國會議員致函拜登總統，敦促政府向烏克蘭提供集束彈藥，可取得多項作戰優勢：

一、減輕對美國和盟國彈藥供應的壓力，美國擁有近300萬發集束彈藥庫存。

二、效力更高，1發集束彈藥可達到5發或更多其他高爆彈藥的作戰效果。

三、迫使俄軍離開陣地，把俄軍引導到有利於精準打擊的地形上。

四、抵銷俄羅斯在炮彈數量上的優勢，同時減少炮管過度使用和對炮彈補給的大量需求。

但是美國政府至今還在討論向烏克蘭提供集束彈藥的可能性，內部存在分歧。

可以說，當前烏軍最需要具有大傷殺力的遠程精準火力和先進戰鬥機。西方國家若不加快採取行動，俄烏戰爭有可能陷入長期對峙與消耗戰的階段。（作者為資深媒體人）

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