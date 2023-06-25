村上春樹曾說過：「以卵擊石，在高大堅硬的牆和雞蛋之間，我永遠站在雞蛋那方。無論高牆是多麼正確，雞蛋是多麼地錯誤，我永遠站在雞蛋這邊。」

然而，在這一次藝人炎亞綸與網紅耀樂之間的偷拍、性侵爭議中，我們卻赫然發現，高牆只要足夠美麗，只要擅長公關操作，會寫作文轉移焦點，許多人就會向高牆呼喚「加油」。而若是雞蛋為男性，因為男性「非弱勢性別」，耀樂又個人過往行為有爭議，更多的人都願意把高牆明確的犯罪事實一筆勾銷。

整起事件雙方都有很多說法，但作為法治國家的公民，把法律當成最基本的底線，應該是最基本的。兒童與少年性剝削防治條例第36條第1款是這樣規定的：「拍攝、製造兒童或少年之性影像、與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥之圖畫、語音或其他物品，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科新台幣一百萬元以下罰金。」

也就是說，炎亞綸只要「有拍耀樂的性愛影片」，無論耀樂是否是自願，無論影片外流是否出於炎亞綸的故意，都是「一年以上七年以下有期徒刑」。而從炎亞綸臉書聲明中，可看出炎亞綸是承認影片流自於他（只是硬找了手機送修才外流這個理由），但我們自可得出炎亞綸拍攝了耀樂性愛影片的結論。既然如此，面對一個侵害未成年人人權極為明顯，觸法事實確鑿的加害人，有什麼好「加油」？

然而，社會極多人卻把重點放在道德上譴責耀樂，認為他是分手幾年後再來討錢，又偏偏這位受害者是「非典型受害者」，沒有把時間都花在「走不出來」，這幾年仍有活動，甚至有疑似賣淫詐騙的醜聞在，故炎亞綸鐵粉與眾多對他有好感的網友，就非常理所當然的原諒了炎亞綸明確到不行的犯罪事實。

這是非常荒謬的，耀樂有無其他的爭議，甚至犯罪行為，是要靠證據說話的。目前網路上的指控頂多是提供截圖，或單方面說法，不算確切證據。何況一碼歸一碼，耀樂在被拍攝未成年影片以外的舉動，哪怕殺人放火道德淪喪，也不影響炎亞綸在拍攝未成年人性愛影片這件事上明確的違法事實。

再提醒大家一次，法律的規定是「未成年人即使自願，也不能被成年人拍，拍了就是一年以上七年以下」。

看到這裡，一定有讀者會表示質疑：耀樂的爭議你怎不說？然而高牆加害別人，與雞蛋加害別人，哪個傷害力，對社會的威脅大？當然是高牆！從炎亞綸事件中，我們看出只要加害者有優勢（有外表，有鐵粉），被害人又是男性這種傳統上大眾認為難以被性侵的性別，加害人就可以繼續在社會上立足，這對其他性取向為男性，想侵害年輕男性的潛在加害者來說，豈不是一種縱容與鼓勵？網路上有疑似炎亞綸「前任」的男生，只因為在限動中說句「相似的場景，相似的回憶」，就被出征炎上。可見這股反挫的力量有多大！哪個「受害者」（如果有的話）還敢舉報？

願我們的社會更加理性，把法律、正義，放在對藝人個人的偏好之上，且不再對被害人抱以「需要無任何瑕疵，看起來十足可憐才可被同情」的態度。更重要的是「要把男性的貞操與清白當一回事」，如此台灣才能成為更有公義，性別更平等的社會。（作者為網路媒體工作者）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※