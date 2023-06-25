看過棒球或打過棒球的人都知道，站上打擊區，如果都不揮棒，只有三種結局：三振出局、四壞球保送，最後還有觸身球，挨上一記，保送上壘。如果一位打擊者，面對好球不願打或不敢打甚至不會打，只想坐等對手連續失誤或觸身球，這樣真正致勝的機率極低，也容易被人看破手腳。這種缺乏奮戰精神的運動員，很難感動人心，會很快掉粉，人氣潰散。許多運動明星不是因為他們失誤少，而是他們敢奮力一搏。美國全壘打王貝比魯斯有句名言:「我用盡全力大棒一揮，可能全壘打，也可能揮棒落空，但我喜歡這種用盡全力的活法。」這種精神才成就他一代王者的地位。

侯站上打擊區了，氣勢卻江河日下。侯本人及其團隊都要好好思考哪裡出了問題。首先要調整打擊姿勢，也就是所謂的人設。侯要體察時代與國際的變化，台灣人民到底想要什麼樣的領導者來帶領台灣走出困局。台灣面對複雜險峻的地緣政治、面對去全球化後的生產鏈重組以及低薪高房價所造成的青年信心與少子化危機。侯要拿出捨我其誰的氣魄，而不是沉溺和迷信警察鐵漢的人設。

二次大戰結束，帶領英國人打敗納粹德國的邱吉爾照樣競選失利下台一鞠躬。那個叼著雪茄、老謀深算、意志堅定的邱吉爾，他的人設到現在都還深植人心，但是選民是很現實的，當英國人認為戰後為了經濟重建與社會改革英國需要走上福利國家之路，選民立刻擁抱工黨，放棄邱吉爾。坦白說，從社會刻板印象中，出身入死的警察要和醫人醫國的醫師比人涉，討不到多少便宜。倒不如改快強化政策論述，端出牛肉，讓人民看到願景。

打起精神，調整姿勢後，就要精準選球。美國在台協會主席羅森柏格來台，在3位參選人中，首先拜會侯友宜，就表示美國在這次台灣總統大選中保持某種程度中立的態度。台北辦事處處長孫曉雅也公開強調，美中非零合競爭，兩岸也應該交流對話。在3個主要政黨中，國民黨無論從論述、經驗、人才與人脈在兩岸交流最具優勢。遺憾的是，侯友宜並沒有利用這個好球，表現出國民黨的強項。

17日，大陸政協主席王滬寧在國民黨副主席夏立言也出席的海峽論壇上提到要在福建建設「兩岸融合發展示範區」。在18日登場的「建設廈金共同生活圈論壇」上，國台辦經濟局長張世宏進一步表示，廈金融合發展會是「兩岸融合發展示範區」的重要內容，也就是要打造金廈共同生活圈。

當記者針對此事訪問侯友宜時，他回覆要以平等、尊嚴和友善方式，促進兩岸對話交流，建構互信基石，帶動兩岸和平發展。聽起來頗為制式，沒有新意，侯也沒有具體針對金廈共同生活圈表示意見。或許有時間差，又或許侯並不清楚王滬寧提案的具體內容，但是王滬寧貴為國師，又是政協主席，侯有沒有意識到該提議的重要性？國民黨人就在廈門有沒有去打聽清楚並回報給侯？

金馬地區長期作為前線，發展受到許多限制，大多渴望通過與廈門的連結，加速區域發展。金馬地區也是藍營鐵票區，連柯文哲都對金廈大橋積極表態。「兩岸融合發展示範區」或許在侯幕僚認為過於敏感，但對金廈生活圈總可以表示意見，亡羊補牢一下吧。現在又一記紅中好球餵來，侯仍沒有反應。侯對兩岸議題的應變令人捏一把冷汗。一連串紅中好球不打，難道真的在等保送，還是有什麼跟阿扁一樣的觸身球苦肉計？（作者為自由撰稿者）

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