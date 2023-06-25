柯文哲主張兩岸經貿交流，又提到重啟服貿的話題，遭民進黨發言人林楚茵批評，說柯文哲為選舉「背棄價值」，恐將產生「二次太陽花學運」。她並引用數據，說沒有「服貿」下台灣經濟表現良好，10年來GDP成長了33%，柯文哲是要開放服務業來救中國嗎？柯文哲則直批民進黨每天製造假新聞，他並反問賴清德，ECFA要不要繼續？不可諱言，兩岸經貿沒制度性安排，讓台灣服務業的困境逐漸惡化，也到了必須釐清，並嚴正駁斥民進黨謬論的時候了。

柯文哲對決民進黨

台灣是個巨大經濟體旁的小型經濟體，依「重力理論」必然產生高度的經貿互動。這也是為何墨西哥和加拿大，在出口上都依賴美國高達7成，愛爾蘭和英國也都依賴歐盟達5成以上。考量兩岸同文同種，對大陸出口只有4成，已經是兩岸政治糾葛下的偏低，也因此台灣付出了代價，在東亞各國的出口成長名列末段。今天，東亞各競爭國都已和中國簽署「自由貿易協定」，而兩岸之間卻沒有，台灣對陸出口就必須支付關稅，許多服務市場陸方也不對台開放，台灣成長必然緩慢，薪資必然偏低。目前ECFA只涵蓋5%的貨品項目，服務業開放也只有寥寥10項上下，無法扭轉台灣的競爭劣勢。

如果民進黨連只涵蓋了極低比例的ECFA，都以「對兩岸有利」為由，卑微地要求對岸莫中止其適用，卻反而嚴厲批判柯文哲提出要簽訂完整的自貿協定主張，不是完全矛盾的說法嗎？若服貿、貨貿真的會讓台灣經濟萬劫不復，那為何不除惡務盡，將ECFA立刻終止適用？民進黨當年藉炒作年輕人對失業的恐懼感，無止盡地捏造、誇大服貿協議風險，製造「太陽花學運」，成功擋下了「服貿」，但結果又是如何呢？

民進黨提出數據，說沒有服貿、貨貿下，台灣經濟也成長了33%；但卻沒有告訴大家，這成長的33%都是製造業創造的，且集中在高科技電子業。這些出口因國民黨政府在1996年睿智地簽署了世貿組織的「資訊科技協定」（ITA），才能免關稅出口到包括中國大陸的全球各主要國家，也才讓台灣經濟有顯著成長。反之，台灣服務業就沒有這樣幸運。由於沒有「兩岸服貿協議」，台灣具明顯優勢的服務業，如科技服務、金融服務、醫療管理、長照服務等，都無法完整地進入大陸市場，年輕人無法藉此到對岸歷練，並在市場擴大下獲取高薪；只能擠在狹小市場內領取高度競爭下的低薪。以人數最多的批發零售業（受雇人數170萬）為例，太陽花學運前的2013年平均總月薪4.2萬元，落後製造業的4.5萬元約3000元；到2022年，雖然成長到5.2萬元，但卻落後製造業的6萬元達8000元，差距擴大了5000元。

服務業低薪沒前景

也就是說，台灣服務業因沒有足夠經濟腹地，薪資成長落後製造業越來越多，造成服務業普遍低薪、無前途的現象。民進黨只告訴大家，經濟在沒有「服貿」、「貨貿」下依然有成長，卻不敢告訴你服務業成長停頓、薪資成長遲緩，而這卻是台灣6成受雇者的就業主力。不解決服務業低薪問題，就解決不了年輕人的無力感和少子化危機。

至於對岸服務業是否會如潮水湧入台灣，威脅台灣人民的就業機會？其實，有研究顯示，絕大多數陸方服務業對台灣狹小市場根本沒有興趣，且台灣服務水準明顯高於陸方，迄今只有鎩羽而歸的陸企，未聞大有斬獲而逐漸擴大的陸企。若真的還有畏懼，可以在重啟服貿諮商時，加上一個「國安條款」，設定「總量管制」即可讓民眾安心。

服貿對台灣經濟發展只有好處沒有壞處，柯文哲說：「我說反對黑箱服貿不是反對服貿」，他並直球對決賴清德，要「狗主人」踹共，是不是反ECFA，要不要繼續？國民黨一向支持服貿，只是毫無作為而已；既然民進黨不敢反對ECFA，民眾黨支持服貿重啟；套句林楚茵的話：政治不難，找回良心而已！如果政治人物真有良心，為何不站在為百姓謀福利的立場，立刻重啟服貿協議？