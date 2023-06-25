日本與韓國隔海為鄰，19世紀日本經過明治維新而產生征韓甚至伐清的野心，終於1894年8月1日爆發清日甲午戰爭,清廷戰敗而簽下馬關條約，將台澎「永久讓與」日本。日本更於1910年入侵朝鮮，直到1945年戰敗投降，朝鮮又被美蘇兩強以北緯38度線為界割裂為南北兩韓。

日韓兩國的歷史仇恨深重，二次大戰時日本強徵東亞各國年輕女性（包括台灣）成為軍官士兵的慰安婦。同時也因日本工礦產業缺工，特別從韓國?徵22萬多名「徵用工」提供艱苦勞役。戰後兩國經過多次協商，終於1965年雙方簽訂<日韓請求權協定>，約定日本對韓國支付五億美元，其中3億無需償還，2億須償還。此一協定為日韓兩國關於民間戰時求償的「最終解決方案」。截至今年2月，日方已支付約五億美元。由於百年歷史恩怨，日韓民間經常發生齟齬，官方也難以親善合作，對於區域穩定和平造成嫌隙。

今年是美韓《共同防禦條約》簽訂70周年紀念，北韓加速提升導彈及核武威脅，三不五時侵擾日韓海域，挑戰美日韓的安保協防。3月1日，韓國總統尹錫悅在朝鮮獨立運動104周年紀念會上特別強調美日韓合作重要性，並說：「日本已經從過去的軍國主義侵略者轉變為與韓國共享普世價值，並成為經濟安全與全球問題上攜手合作的夥伴。」一改歷任總統論調，不要求日本道歉，將日本由過去的「侵略者」改稱為「夥伴」。尹錫悅接受「華盛頓郵報」專訪時更表示，「拿百年前的事，對日本『要求下跪道歉』，是令人無法接受的」。何其明智！

3月6日韓國政府公布解決二戰「徵用工」索賠方案，由曾受惠於《日韓請求權協定》的16家韓國企業捐款進行第三方代償，而原需賠償的日本企業透過「經團聯」與韓方的經濟團體共同設置「未來青年基金」，用以贊助兩國青年的交流活動，強化日韓未來情誼。

為回應尹錫悅的善意，日本首相岸田文雄立即宣布解除原先對韓出口管制的加強措施，並啟動雙邊協商，而韓國也撤回原本向WTO提起的日韓訴訟。外務大臣林芳正還引述1998年的《日韓共同宣言》中日方針對朝鮮的殖民統治表示「深刻反省，由衷道歉。」岸田首相更在日本國會表示，「會承繼過往歷任政府針對日韓的歷史認識。」

韓日破冰透過雙方元首重啟關閉12年的「穿梭外交」而實現尹錫悅總統於三月16-17訪日，接受岸田首相招待至尹總統最喜愛的知名洋食屋煉瓦亭。岸田首相於五月7-8日回訪韓國，並依慣例至顯忠院參拜。美國總統拜登讚美這一系列「日韓的破冰，是美國盟友合作的劃時代新篇章」。

拜習會於去年11月14日在Ｇ20相見歡，卻因中國氣球飄浮到美國上空而疑雲滿天，美中關係頓時又陷入低谷，直到6月19日下午習近平才在人民大會堂冷淡接待美國國務卿布林肯。習近平表示，中國不會取代美國，美國也要尊重中國。布林肯表示，美方不支持台灣獨立，但也反對片面改變台海現狀。雙方各說各話，會談氣氛雖欠融洽親善，然而，ㄇ型會議桌中間卻刻意擺出「荷花」的創意造景。荷花象徵和平，不是嗎？

從日韓破冰看習布會談以「荷」相襯，再看被全世界認定為下一個戰場的台灣，朝野各黨滿口和平，只為拉票，但有哪一位候選人認真思考「和平」的基架及步驟如何呢？戰爭昂貴，和平也不廉價，它需要大智慧和大慈悲才能成就。

本人推動的「民間國是會議」，已在北南兩區舉辦，七月一日全天將在台中的中興大學舉辦「中區會議」，盼能導引「台灣新共識」，作為「全國民間國是會議」的討論基礎。至於全國國是會議將邀請宣布參選的總統的準候選人以及各界代表共同參加，並要求候選人承諾當選後將召開「正式國是會議」研議「台灣新共識」，以便進行兩岸談判。敬請朝野惠予支持以福國利民。

（作者為前副總統）