中共20大提出「新時代台灣問題總體方略」後，北京至今沒像「白皮書」一樣詮釋具體含意，但從官方動作及表述可知，對台政策已出現微調。在兩波「台海危機」戰略懾台後，軟的一手已展現更大韌性，在福建試點「融合」表明開始應對未來「融統」。大陸對台動態攻勢，無疑更突顯台灣的被動與缺乏韌性。

馬英九4月赴陸祭祖大談「九二共識」台灣版，為京官上了一課。國台辦主任宋濤含笑以對，究竟是馬所提「一中各表」帶給對岸省思？還是「2.0升級版」符合大陸對台動態新調整？一旦「一中各表」獲北京尊重，可能為未來兩岸「對等談判」奠定基礎。

大陸過去不認同「一中各表」，2016年國台辦前副主任王在希就說，「用『一中各表』表述九二共識，是錯誤的扭曲，大陸不可能接受『一個中國就是中華民國』說法，應改為『各表一中』。」但去年國台辦推出「九二共識」微講座，點出海基會「第八方案」（一中各表），顯示風向已有轉變。馬英九訪陸，中華民國憲法論搬上檯面；文化大學社科院長趙建民與上海東亞所座談，兩岸學界約定細談「一中各表」，皆顯示「台版九二共識」逐漸發揮定錨功效。

另外，台東鳳梨釋迦重新輸陸，也展現大陸對台的韌性。農委會在前年鳳梨釋迦被禁時，的確提出了「檢驗檢疫管理規範」給陸方，但陸方不想營造兩岸「沒共同政治基礎，官方還可談」氛圍，因此不予回應。問題是，農委會給了解決具體問題的方案了嗎？

鳳梨釋迦被禁後，台東縣府與台東大學合作，挑出台東縱谷、南迴線及海線3家集貨場合作，從管理、生產到包裝，建立一套標準流程和規範，將害蟲降到幾乎「零檢出」，以此建立生產履歷，最高規格「迎戰」大陸海關。農委會這期間做了什麼？

台東鳳梨釋迦佔全台產量9成8，重新開放究竟分化、歧視了誰？農委會說分散市場有成，但被禁前，過去每年外銷鳳梨釋迦16萬5392噸，但「分散市場」後的結果是，前2年外銷總量8000噸，今年前5月銷日僅18噸，農委會難道要農民喝西北風？

最後，海峽論壇閉幕時大陸政協主席王滬寧宣布，福建將建設「兩岸融合發展示範區」。這是開啟陸方「無死角融合」的第一步，過去十數年台商不斷要求大陸「國民待遇」，台生讀大學、坐高鐵都無統一方案，福建試點「融合」表明陸方將從中央到地方、試驗對台公共服務的均等化及普惠化，以建立融合的制度基礎。

從建制「融合」到探究深水區議題，大陸不斷展現對台新韌性及高度，台灣執政者卻只見到「統戰」？運籌帷幄之餘更要決勝千里，台灣政治人物眼光不該太狹隘。

（作者為資深媒體人）