112年前，國父（革命先行者）孫文先生以「三民主義」之「主權在民」現代化民主政治思想推翻滿清，國父及建國先烈所信奉者，乃人民有權且政府有能，但民國創建之初，內憂外患頻仍(廢除不平等條約、北伐、國共內戰、抗日等等），是以即便1946年制憲國民大會通過了五權憲法，象徵在人治與法治之「政治產業」間吾輩先人選擇了「法制到法治」的民主，但在欠缺實踐之下明顯貧瘠。

1949年國府「轉進」台澎金馬，行憲的目標在戒嚴、動員戡亂之下仍是有名無實，但隨著政府在台灣地區建設有成，行有餘力反思怎樣的政治產業才是民之所欲。在經國總統體察時局，而於1987年毅然決然宣布解嚴、開放大陸探親，再至1990年代由李總統主導之兩岸破冰、修憲及1996年總統直選後，憲政不再是冰冷之條文。但令人遺憾的是當「政黨輪替」逐漸步入正軌、歷經近24年法律人主政之今日，中華民國離「良制」之民主「政治產業」還有不小的距離！

基此，2024年總統及立法委員大選將屆，欲回歸以民為本之法治，以下幾點觀察值得吾人反思，追求良制之路，我們應該如何精進民主「政治產業」，略述如下：

一、平衡少數與多數，多數黨的蔡總統本有機會為「政治產業」永續放棄大法官提名！

近日蔡英文總統「依法」對於任期將屆滿出缺的4名大法官，行使了其總統提名權。但大法官肩負憲政守護者與人權捍衛者角色，理應最公正客觀，多元組成背景將有助少數與多數權利之衡平，固然馬政府時期便因制度設計而有單一總統提滿15人大法官之可能，但不代表留學英國、法律人出身的蔡總統不能為中華民國「民主法治產業精進著想」從長計議，在不影響憲法法庭正常運作下，保留席次給即將繼任之新任總統（包括民進黨之候選人）行使此項任命權。不僅可以創建合乎民主之憲政先例，也可避免留下司法為特定政黨服務之疑竇！此外，大法官提名審薦小組成員顯然沒有提出類似建議給蔡總統參考，亦為憲政實踐的遺憾。

二、落實政治產業五權分立，《台美21世紀貿易倡議》送立院審議比查照適當！

日前簽署之《台美21世紀貿易倡議》（U.S.-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade）行政院未將該倡議送立法院審議而定性為「行政協定」以「查照」處理。但依釋字329號及《條約締結法》之精神，因倡議下階段的內容必將涉及「國家重要事項或直接涉及人民之權利義務」，送交代表「民意」（特別是在野的立法委員）審議對民主實踐有益無害，此乃「正當法律程序」之應然。2014年服貿協議輕率審議（引發太陽花風暴）的前車之鑑仍記憶猶新！外交協議（包括條約或倡議等）透過立院「審查」才是符合民主之原則。

三、非核、台獨、「役男三年讀大學一年服兵役」等黨綱誤國之施政不勝枚舉，人民有權用選票匡正失序的執政黨！

不論是執政黨執意推行早已遭人民於2018年公投複決否決之「2025非核家園」或是違憲之台獨主張，均可見我們民主法治實踐已出現《紐約時報》專欄作家口中，「一個民主國家要跨越民主與威權主義之間的邊界，幾乎就像走私者跨越國家邊界一樣頻繁」的走私者現象！而今代表民進黨總統參選人賴清德主席又拋出「核電備用說」、「務實認定台灣已是主權獨立國家沒有再宣布獨立必要」等爭議政見，亦是在為其政黨神主牌護航！

其實，我們既然已選擇民主之政治產業，政治人物（總統及公務員）必須牢記美國前司法部長Elliot Richardson語：若秉持良知奉行，政治，是最困難的藝術，也是最尊貴的志業！唯有如此，「良制」之「政治產業」才有在中華民國（及未來兩岸）永續發展的空間！

（作者為納稅人、法學教授）