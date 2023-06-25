在上一篇「談天說地」中，曾與大家談到「食色性也」，男女都一樣，但男人尤甚。因為上天造男造女，希望他們生養眾多，遍滿大地。倘若男女都沒有熱愛性的動力，世界遲早關門大吉。但人如果都像野生動物一樣，見到異性就爬上去，那人與禽獸也就沒有什麼差異了。因此對性行為，必有法律及人常規範以為束。

坐懷不亂非人性

這些日子性騷案、性侵案的新聞佔滿版面，有為此道歉的、辭職的、退出選舉的，真是熱鬧，那要怎麼辦呢？坦白說不容易。

有次我在演講時，談到柳下惠「坐懷不亂」，話說春秋魯國有柳下惠者，遠行夜宿都門外，忽有單身女子進來托宿，柳下惠恐其凍死，乃坐之於懷，以衣覆之，至曉不為亂。演講結束時有位女士問我，柳下惠「坐懷不亂」，王先生你應該辦得到吧？

我告訴她，現今社會裡，只有兩種人辦得到。一種是像孔夫子一樣的聖人，另一種是白癡。我問她，妳看我是這兩種人嗎？大家相互大笑結束。坐懷不亂嚴格講有點違反人性。想辦到談何容易，坦白說，男人只要有漂亮女人坐懷，保證會亂。

夫妻分居問題多

有次演講完畢，與一位女聽眾聊天，她說她老公在大陸經商，每兩個月回台灣一次。我說那不行唷，會出問題的。她笑著說，不會的啦，我先生很老實的。我說妳先生是聖人還是白癡呀。她說我還要四年就學校退休，又有退休金可以去陪他。我說妳要考慮，退休金重要還是婚姻重要，而且妳們也可以考慮，請先生停掉在大陸的生意，或改為每星期返台一次呀！

基督徒大概都耳熟能詳，聖經馬太福音裡有「主禱文」是耶穌教導人如何像天父禱告的經文，其中有一句是求神「不叫我們遇見試探」沒有求神讓我們戰勝試探。人遇到試探，像男人遇到豔遇機會時，大概都會完蛋，因此求神讓我們不要遇到這種豔遇試探。

應躲避試探

有一年我應邀去美國洛杉磯傳福音，兩個星期，講了58場，所以常有機會跟牧師們聊天。有天聊到媒體報導某教會牧師有外遇。大家笑著說，這是媒體曝光的，未見報的還有好多位。

牧師是群羊的牧者，常具有高尚的人格行為，為群羊榜樣，怎麼也會有此墮落呢？其實也不能太責怪他們，因為他們也是「食色性也」的人。這時他們應該努力的是去躲避試探。才能成為有模有樣的牧者。

不與異性獨處

大家都知道美國的葛理翰（Billy Graham）牧師2018年逝世，享年99歲，他的佈道，遍及185國，估計有22億人聽過。他曾經61度登上蓋洛普最受美國人尊敬的名單上。逝世前說，他不是死亡，不過是更改了地址，搬家到天堂去了。

這樣一個品德高尚的世紀偉人，在30歲的時後對外公開說：從今以後，除了妻子，不與任何女性單獨相處，目的就是要避免遇見試探。品德如此高尚，為神重用的僕人，為何也會有守不住柳下惠坐懷不亂的擔心呢？

其實魔鬼對人的試探，並非只有男女情慾一項，其他像金錢財富、權位，沽名釣譽…太多了，台灣現正值多項重要選舉之際，你可以看看，魔鬼處處現，台灣是不是真的要完蛋了呢？

（作者為前監察院院長、天使居創辦人，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

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