全世界把「目送」詮釋得最淋漓盡致的莫過於日本人，我四國遍路五十天，身陷其中無數回，能自動「架空」才算深得目送精髓，把人間稀鬆平常的再見視為日後可能再也不見，將人生無常表現在「多情卻被無情惱」（蘇軾〈蝶戀花〉），我認為跟日本文化中佔有重大地位的一期一會大有關係。

到四國參拜88座佛寺（四國遍路）的各國人士，包括我初識的日本人，不管是揮別、擁別、擊掌或執手而別，讓我在不知不覺中頻繁實踐了目送，那真叫一個百味雜陳。在我極其難得的一期四會中，跟我高效互動到被我視為緣定前生，是一位正在體會風行於少數日本年輕人之間的，修驗道的預備道人，勉強可以稱之為山伏，這些某種程度上算是人間的極品男子，純粹只想為自己而活的特立獨行者，無形中成了日本的隱憂，也正是岸田內閣正努力想解決卻無從下手的，諸多少子化的成因之一。

●永世難忘的世遺

日本空海大師誕生至今已1250年，全世界有許多根本不知他生平事蹟的，因他成就的世界文化遺產（四國遍路）來到日本，在四國這塊我認為是日本最大的福地，才開始認識其人其事，我早就發心倘天假我年，一定要到大師的故鄉看一看，三年疫情之後深感來日可能無多，在日本的口罩政策剛鬆綁就迫不及待成行。

四國遍路的總公里數相當於環台一圈（約1200公里），不同的是環台不必上山只經常臨海，日本是完全不可以道里計，兩寺之間的距離有很多就像麥當勞的招牌，也就是今天剛下山，明早就得翻山越嶺再找下一座寺，大清早在山下抬頭一看就先腳軟，這種完全不輸特種兵的日常，幾乎每隔一二天就得來一次，準確來說不是旅遊而是自找苦吃，勵志的說法叫自我挑戰，正常的挑戰是45天走完，所謂的正常是指體能相當於40歲，我多預留五天是因為肉腳深有自知之明，在第一個週六掐指一算公里數，還真是「肉」到難以啟齒決定搭便車。

台灣跟日本最大的不同，是多數台灣人一看見揹包特大號的出外人，會主動問需不需要幫忙，我的日本學生曾告訴我，他們從小就學會不要隨便去打擾別人，也正因為知道這個不同的民情，我在第七番（寺）被拒絕了三次後，仍鼓起勇氣問了第四位，貴人總算被我等到了。

牧昌宏先生的車牌是京都，聽完我的口說指畫，點頭表示可以載我到第八番，我等他參拜完畢到了車上，他給我看他的一日行程，是從六番拜到十番，我指完十番再指他跟我，意思是可否二人同行，再度讓我意外的是他的爽快，在遍路者的字典裡，二人是指自己跟空海大師，從12世紀開始，日本人就抱著死也要獨立完成遍路的想法，這個流行至今的二人同行，跟民間普遍存在的硬實力，以及與之相關的學校教育有千絲萬縷的關係。

前往12番燒山寺的平坦山路。（作者提供）

●納自己的經算自己的帳

牧昌先生不會説英文，卻竪起大姆指清晰地對我説出TSMC（台積電），遇上我這個日文只會不到十句的自然無法暢所欲言，不能用語言溝通並不妨礙人的交流，因為第八番滿山滿眼的綠已在對我們説法，牧昌先生深呼吸説了句我聽懂的：気持ちがいい（感覺真好）！

有些遍路者的裝備十分齊全，菅笠、手杖、白衣、頭陀袋一式俱全，我這個經常迷路加上一不小心就到處「遺愛」人間的，只買了地圖跟納經帳，納經帳是一本冊子，裡頭依序列出88番佛寺的寺名跟供奉的本尊，遍路者入寺舀水洗完手，參拜過本堂跟大師堂後，多數會請山主在納經帳蓋四個章，用毛筆寫下有些讓人看不懂的神文字，接過手奉上日幣300元，整個過程叫納經。

納完經後見牧昌先生站在飲料販賣機前抽電子菸，我的家婆性格（好管閒事）頓時發作，急急拿出翻譯筆告訴他抽菸對身體不好，他笑了笑轉身從販賣機買了瓶飲料，下台階時還提醒我要注意腳下別摔著，説了句我也能聽懂的ゆっくり（慢慢來），上車後他把飲料遞給我，在我首次感受到日本也有暖男的同時，也思考他說的「慢慢來」是否語帶雙關，戒菸對於癮君子，那就像是從月球被下放來到人間的輝夜姬，根據《竹取物語》的記載，是必須經受生老病死跟七情六慾之苦。

在第二番跟第三番納經時，面對山主蓋完章後提筆寫字，我全身為之好幾震，古時候據說是皇上一聲吼，大地抖三抖，我當成是敏感體質跟四國這塊很別格（特殊）的土地正在進行對沖，接下來的納經過程就全然無感純欣賞，我猜應該是已調整到同一波幅，要想把自身這本經唸得好也唸得動，首先就不能再任家婆性格依然故我，尤其是面對從小就很獨立的日本人。

準備誦經的健心。（作者提供）

●初會再續前生緣

到了第九番，我看到一位僧人打扮，納經完畢正在收拾東西的年輕人，每次遇到方外之人，我總覺得他們的紅塵比我的還要透明，當下總忍不住想力行四攝法（布施、愛語、利他、同事）當中最難做到的同事，也就是想了解相對於在家人，出家人有哪些不便之處我可以幫忙，我問：你要不要搭便車？

「有車搭當然好。」

會説英文的健心也來自京都，原本想説有了同步口譯太棒了，誰知這兩位老郷開始自來熟，聊得讓一旁的「鴨子」如聽雷聲，在第十番要下超長的台階時，我為了不傷膝蓋倒著走，他倆這才不約而同注意且驚詫，這要在台灣，我會挾著超齡的自豪外加警告：「阿姨我可是有練過」，一旦出門在外，無論如何都要比平日更懂何謂「滿招損」，因為明天跟意外誰都不知道哪個會先來。

牧昌先生的行程只到十番，説要吃完午飯再送我們去十一番，我注意到他每次上車後都會做筆記，不好意思問他是在記時間還是記公里，古語云：日影千里差一寸，意思是很多事如果不經過實測會很不準，相較於我跟健心這種從頭到尾只需走對路找到寺，以及沒錯過能吃飯跟睡覺的地方，牧昌先生的認真細心，還真不好說哪邊的紅塵比較累人。

身為最年長，自然有義務招待後生，進餐廳前我要健心跟牧昌先生説，為了感謝他的幫忙中午我請客，牧昌先生立刻擺手表示不同意，我用翻譯筆解釋我這個吃素的不能吃到腸胃無法接受的東西，我點的三個握夀司看傻他倆，反觀他們盤子裡的一堆小碟大碗，這要不是用機器洗，人力肯定多三倍不止。

我邊吃邊檢測翻譯筆的水平，跟牧昌先生半開玩笑：你再不戒菸，十年後還想開車遍路成為「先達」（遍路超過100回），一入寺看到長長的台階肯定馬上想後退。

他看完先是仰頭大笑接著告訴機器：先達我不想要，我們還必須工作的日本人都是分段遍路，會在88番參拜完再去高野山，那是空海大師的埋身處。

從88番回到第1番然後再到高野山，我想這應該就是有頭有尾的圓滿，對於沒有地利之便的外國人，那得看行程以及跟腿力有關的時間是否允許，告別了牧昌先生，我跟健心邊走邊談，我問：你抽不抽菸？

「平日抽，遍路時不抽。」

「你如果不戒菸還想出家，那就別指望會有神明保佑，因為連神明也不愛聞全都跑光，你的名字叫健心，至少該讓心臟變強，不能親自下手搞破壞。」

健心邊笑邊點頭跟著我進第十一番，聽他在大師堂的誦經聲還真是清亮，等他參拜完畢我立刻想釋疑，我問：「你們有個世界公認的好習慣就是在公共場合很注意音量，為何一唸起經都像是在比大聲，是擔心太小聲神明會聽不見嗎？我這個習慣默唸的老是被影響到唸不下去，乾脆專心聽別人唸，有時候聽到跟《心經》末尾相同的梵音，我才知道原來是同一部經，這就是最有力的隨喜，我就不懂為何對旁人跟對神明大不同，你們的客氣有禮是舉世聞名。」我食指向上：在爭取讓上面也能聽到，這點倒是不落人後。

健心依然微笑點頭不予置評，我猜他也無從解釋我多日來觀察到的這個大疑問，他的緘默我能理解，因為嘴碎話多是修行的大忌，但對他全身的行頭實在按捺不下諸多好奇，我說：你的鞋子有這麼多扣子，要穿好至少兩分鐘，再加上別人不戴的袖套，加起來至少也要五分鐘。

話還沒說完我就自動閉嘴，因為突然想到了威儀行，那是出家人給人的第一印象，慎重其事的本身就是一種修行，如果連外表都無法讓人心生恭敬，接下來要如何普渡眾生？對於初識的健心我是打死不退，發現很難擺脫對他的注意，除了緣定前生，也真難自我解構為何老想對儀表堂堂的他「家婆」到底。

路邊的安全菩薩。（作者提供）

●珍重再會似友朋

在前往海拔第二高（700公尺）的十二番燒山寺，我選擇走平地，健心説要走山路，匆匆別後在離寺不遠的丁字路口，我向一位老先生問路，老先生會說英文，跟我說走山路比較快，只要翻過三座山就到，一旁還有位正在曬棉被只說日語的太太，也不停附和似的想幫著證實。

老先生要我跟他走，結果竟然是帶我再度入寺，到了跟健心不久前才剛道別的登山口，我頓時疑心大起，猜這位老先生一定是田間地頭，我一見就拜的安全菩薩派來的，因為上了年紀會說英文的日本老人並不多，再加上烏鴉數目都比在地人口還密集的偏遠地區，平日連狗叫聲都很難聽到的鄉下，怎麼那麼巧會有勤勞的女士過了中午才在曬棉被？

爬山守則有一條叫「午後不登頂」，四國遍路中海拔最高的雲邊寺不過900米，在台灣經常爬山的眼裡，真的會自動小看才700米卻得彎彎繞的12番，很多遍路者選擇在11番參拜完就決定養精蓄銳隔天再上，這從我上山後只見到一位登山客便可知，老先生哇啦哇啦激動地連說一大串，從他驚世的表情我猜至少有兩點嚇到他，一是我是女的，二是天色將晚，我照搬平日最喜歡一說再說，當下卻連自己也不大敢認同的だいじょうぶ（大丈夫：意為沒問題）。

眼見天光漸失，回想老先生在11番曾指給我看的，到12番約有12公里的石柱，我這才覺得沒找附近民宿過一晚的決定實在太孟浪，想到先母常說的：頭都已經洗啊，毋剃敢會使（能行嗎）？只好奮力開動11號（雙腿），唯一的安慰是路標上有個長蘆庵，我猜應該就像台灣給爬百岳的登山客住的山屋，連趕帶喘到了該處，竟然是一把鐵鎖鎖著的小屋，四米外還有一間漆上「女子專用」的廁所，想來應是久沒人住才關門，我把希望寄託在路標顯示再走30分鐘便可到的柳水庵，心想凡事謹慎的日本總不會兩處都讓人失望。

再度看到健心是在意料中，他倒是滿臉意料之外，驚訝於我的體能竟然不輸他，聽我說如何在當地人的勸說下入山，又如何一路爬到呼吸像狗喘，看我得意表彰完畢，健心手指屋內，說他剛到時裡頭已經有人睡到打呼，他忙著繼續洗衣，我逕入這個勉強可擠下五人的小房子，抱過三個薄墊開始準備躺平，隨後進屋的健心卻把他的三個厚墊說要跟我換，看著他一身全是白色的行當，我忍不住語帶同情：你每天要維持乾淨，一定要花許多時間。

健心依舊用微笑代替回答，我想到禪家常說的：寧動千江水，莫擾道人心。頓時警覺自己好歹也該有個前輩範兒，正好睡覺的起床了，見我準備躺下，他倆走到屋外聊天，雖聽不懂內容但仍夠得上噪音，我起身吞下安眠藥，朦朧間醒來只聽到滿屋子鼾聲迴盪，只好靜坐代替睡眠。

健心知道我大半個晚上沒睡，清早臨走前遞給我倆塊羊羹，說是打呼的年輕人送的，我自然見者有份回贈台灣餅乾，山屋規定使用完畢要打掃，這工作自然落到最後離開的身上，我跟健心說：路上小心，我會再度趕上你。

●三會暢聊如親人

被瀨戶內海跟太平洋環抱的四國，最不缺的就是雨水，幾乎每隔一兩天就會下雨，當我在13番參拜完剛要離開，健心的出現彼此同感驚喜，他告訴我昨天傍晚在附近化緣感覺很不錯，今天還要繼續。從13到17番都是平地，而且兩寺間的距離都在難得的3公里內，正是化緣的好所在，我猜他或許真有把我說的，不抽菸才能夠得上修行的第一步給聽進去，因為不僅神明厭聞更不可能擁有「健心」。

看著因化緣而落後的趕上，我說：聽到好幾次狗叫聲，應該是有人拒絕你想上門給祝福，你真是不簡單，這是六度當中最難修的忍辱行，你就想啊，當年佛陀的弟子當中，那些走了規定的不過七家，缽裡卻依然空空如也的，還要承受同修的眼神。

健心說：是啊，有人可能沒有宗教信仰或是信仰不同，我一靠近他們就會直接跟我擺手表示不需要，那感覺真的很不好。

對一個決定修行，卻在很多方面表現得遠勝我這個老修，我真想不出用甚麼話來安慰，只能想辦法轉移他的心情，一見超商我堅持要進，進餐時我說起台灣的烏鴉又瘦又小，日本的卻是又肥又亮，一定早在傳說中的三個大神時代（按：天照大神、月讀、須佐之男）就被人類精心培養，就像忍者一樣。

健心無法跟上我的天馬行空一臉疑惑，我手指門外的招牌：我有次見到一隻烏鴉停在電線桿上，對著招牌不停點頭似乎在表示感謝，我正要拿手機拍牠立刻飛走，後來有天一大早看到超商門口的垃圾袋破了，我猜應該是牠們沒吃到東西幹的好事，一路上老是看到牠們又是低飛又是啊啊大叫，我真怕哪天會被牠們攻擊。

健心笑著接話：我奶奶說她小時候就曾經被烏鴉攻擊過。

我知道對道心初發的，話題一涉及親人很不妥，出了超商不好再勾起他小時候溫暖的回憶，濛濛細雨中有健心伴走真的很不錯，他要充當我的日語老師跟生活輔導員，見我老是讓後面的車子減速，他告訴我在沒有行人專用道的地方要走在白線內，過橋時告訴我他的手杖不能碰到橋面，是跟空海大師的一個傳說有關，在最最重要的，如何祭拜我那特殊的「五臟廟」問題上，健心指點我可以吃哪些，拍完全家還說要去拍7-11，我問：不買東西光拍可以嗎？

「可以，你要熱水也免費。」

說到茶水供應我不禁得意，說起台灣的寺廟大都設有飲水機，有的至今還有「奉茶」的善行，話音剛落我就發現太夜郎自大，因為健心之前就曾告訴我如何分辨可以直接喝的飲用水，這在亞洲地區只有日本跟韓國做得到，而人均所得已經超越他們的台灣，卻還經常望水興歎。

到了大御和神社，健心說他要進去參拜，聽到淨財箱裡一陣叮噹，看來他是把化緣來的不少銅板給了這座他說的，很古老的忠烈祠，他們就跟很多家宅旁邊的祖先一樣，人都是實實在在曾經活著，不同的是一家獨拜跟萬民供養，天心即人心，老想把民族當神主牌供著的，實在沒必要太過上綱上線。

在大御和神社對面還有一家神社，我問健心為何不進去拜？他說沒有大御和的古老，我覺得死後能被鄉親們奉祀護佑一方，就跟台灣到處可見的王爺廟一樣，這樣子的「天人合一」，在普遍被人們視為如親如故的土地，社會的戾氣多少也會為之降低。

我跟健心前後相隨拜到16番，正好碰上小學生放學，我請健心幫我個忙，我說：在我的大陸朋友圈裡，我至少看過三次有關你們小學生的萬能書包，我最懷疑的一點是文章說裡頭沒帶課本。

我請健心攔住小朋友，幫我問能不能打開書包讓我拍一下，小朋友一臉訝異卻很熱心配合，事成後健心說：我讀小學時，書包就自己買午餐錢也要交，雖然交的錢不多。

我心想，還在說日本政府免費發書包的也真是訊息太落後，想到台灣小學生的午餐已經漲了5元，國中生還得6、70元才能吃飽，兩邊的政府都在為少子化煩惱，相較於日本最近將補助大力提高，早就已經不在意招收多少外籍生會影響世界大學排名的台灣，實在應該加大力度讓年輕人敢生敢養，這才是真正的集中力量辦大事，我指著路邊民宅貼的競選海報問：我一路看下來，有的黨是強調食品安全跟農作，有的黨是強調教育，你是選人還是選黨？

沒想到選人不選黨的健心竟然反問我：台灣的和尚可以投票嗎？

俗話說見多識廣，一個人的見識還跟多聞大有關，我說：當然可以，和尚也是公民，出家是他的職業，現在我們的寺廟最擔心的是萬一變天，寺產要是被共產了怎麼辦？

到了第17番雨變大了，寺主好心讓我留住宿坊，看著在雨中穿上雨衣決定繼續的健心，真羨慕年輕人最大的本錢就是健康的身體，我要是一著涼，隔天就算走平地也會鼻水比汗水先行，沒法同此涼熱還來不及擦。

●四會同一紅塵

在台灣環島過的普遍有此一説，那就是福氣越大的，沿路收到的食物會更多，在17番別過健心之後，幾乎每天都有日本人給我各種布施，讓向來深信曾為唐人的我，肯定不是這軰子才開始跟人分享空海大師的故事，人生四大樂事之一的他郷遇故知，在第85番我遇到的，除了已經六會的台中老鄉劉小姐還有健心，感覺就像是把前世未完之事今日再續。

已經一個月不見的健心外表有明顯的改變，除了白衣不再幌亮鞋後跟還開花，整個人看起來跟一般25歲的年輕人沒兩樣，或許是太久不見有點想念，他主動說起自己大學讀的是商業管理，四國遍路是他正在身體力行的修驗道。

我所知道的修驗道是台密（天台宗）跟東密（真言宗）的融合，修行者被稱為「山伏」，必須長期體驗在山林野地裡過日子，在平安時代後（約794）就開始盛行，明治維新時一度被禁卻禁無可禁，因為「山伏」分佈太廣且本事近似忍者，在聽了健心跟我解釋他那綑繩子的各種用途後，我深知有這種佛緣的很難娶妻生子過家庭生活，卻仍忍不住問他遍路結束後有何計劃。

「我想回飯店工作，三個月後再做打算。」

一年在暑假旺季工作三個月，其餘九個月過自己想要的生活，這樣的決定不是認同現世安穩的年輕人敢要或想要，健心說他一天最高紀錄曾走50公里，看來走路已經成了他的修行，我比較擔心的是想修行還戒不了菸，我問：在你的同好當中，抽菸的比例有多少？

「不知道，我就喜歡到處走走看看。」

我說起曾在某寺「搶頭香」，晚到的山主邊上台階邊發出聽起來身體狀態不是很好的聲音，要是年輕時就在寺廟待到中年直到老年，這個一步一聲歎也真讓人聽了替他難過，大清早的就這麼「厭氣」實在很不好。

俗話說「相由心生」，要說一個月前的健心還有點剛離開道場的脫俗，一個月後的他確實世俗了不少，我在寺裡的長椅靜坐休息時，就聽到有位老先生跟他聊個不停，上路後我半開玩笑問：你跟誰都能聊，真像心理諮詢，剛才那位老先生跟你談的是家裡的事嗎？

「他跟妳一樣，問的是我正在幹甚麼，我準備走回第一番後再走去高野山。」

我馬上拔高音量：你知道那要走幾公里嗎？

健心搖搖頭，問我借了連書皮都快被我給研究爛了的萬國地圖邊走邊看，多數的遍路者到高野山都是搭交通工具，他卻能不受限於時間跟體力說要走去，我心想，在日本修驗者的認知裡，真正的人生圓滿，大概就是做到旁人力所不能及的事。

在路邊的休憩所我跟健心道別，沒像一個月前有膽說出「我會趕上你」，看著他遠去的身影，想起多次跟他併肩同行時，老聽他哼著不著調的音符，他要是還掛心他那不成氣候的樂團，出家的念頭早晚會跑得無影無蹤，再加上我一直鼓勵他來台灣徒步環島，我只是單純的想到，讓人放空的「剋星」要是變多了，精神能量只會越來越強，說不定強到能夠找到靈魂伴侶，幸運的話還能攜手同行，這一來或許就不再是眼下讓家人跟政府同感頭大的「山伏」。（朱言紫/台中市）

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