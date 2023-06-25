雖然政府大內宣極力吹噓經濟表現，長期以混淆視聽的方式麻痺人民對體感經濟的負面感受；但從通膨帶來的生活壓力，低薪問題的無力感，以及滿地詐騙橫行的不安全感來看，說穿了，人民對於政府已不敢有任何期待。甚至祗要民進黨政府別再政治掛帥、製造危機，也別再浮編預算、大撒幣，更別再信口雌黃、堅持錯誤的能源政策，能讓老百姓喘一口氣就不錯了！

其實，台灣出口連九黑，陷入全年經濟成長率保二危機是不爭的事實，全民對經濟民生感受趨於保守觀望本屬必然。但政府提供給民眾的數據與分析總有高度不真實性，只提供樂觀信息，企圖以虛假不實資訊誤導民眾。

譬如，之前主計總處除了堅持台灣沒有通膨問題，為了選舉，經濟分析也都往樂觀的方向吹噓。例如第一季經濟成長率數據發布，是負3.02，立委詢問今年經濟成長能不能夠保二？主計長居然打包票說絕對沒有問題。

但中央銀行6月15日理監事聯席會議後，公布調降全年經濟成長率預測值為1.72%。等於開了第一槍，成為第一個公開表達今年經濟成長率無法保二的政府單位。和主計總處誇口聲稱保二沒有問題的說法大相逕庭。

從央行新聞稿更可以看出，從6月份開始，國外主要機構對台灣的經濟成長率的預估值，除摩根史坦利預估2%之外，其餘如Goldman Sachs、BofA Merrill Lynch、Citi、Nomura、S&P Global Market Intelligence等機構，都不認同我們今年的經濟成長率可以保二，甚至Barclays Capital還認為只有0.7%。

這其實是個簡單的數學概念，面對全球經濟不景氣，明明國發會早已評估第二季經濟成長率才可能落底，也就是比第一季差；試問，如果第一季已是負3.02，上半年經濟成長加起來至少負6點多！大家可以好好算算看，在這種低迷狀況下，打平就很拚了；要想「保二」，第三季、第四季經濟成長率必須要多少呢？經濟表現又要多好呢？真能夠拚回來嗎？

明明依據《政府資訊公開法》等法令規定，政府理應及時公開正確且完整的資訊，以供各界規劃因應，因此玩數字遊戲誤導民眾，其實早已背離「依法行政」的基本原則和OECD要求公開透明等國際規範。

更令人擔憂的是，台灣作為淺碟式經濟體，任何國際情勢變遷的動盪都猶如海浪來襲，影響特別大，速度特別快，反應期非常短。因此政府一旦政治掛帥，各部門訊息沒有明確、及時且完整告知民眾，就會造成行政單位政策失準與偏差，甚至跟國際局勢脫鉤、背道而馳。連帶影響民間或企業對情勢的判斷，也讓民間喪失了第一時間應變的先機。

現在還好央行沒有淪陷，雖然遲了幾個月，至少央行現在願意面對現實說實話了。但是，主計總處和相關部門是否願意面對現實？務實公開實際數據、完整告訴民眾？還是繼續我行我素？

其實，台灣民眾要求的真的不多。畢竟，民間人才輩出，即便政府無能，只要行政官員肯公布真實數據，願意面對問題，民間多半都會選擇靠自己、凡事自己來。細數這7年多來，不論防疫、醫療物資、農漁產品出口受阻、詐騙及其他災害救助等林林總總的問題，不都是民間自行解決承擔的嗎？

反觀綠色政權，預算大筆大筆的編，人民辛苦納稅錢大筆大筆的撒，只知大內、外宣和選舉。還拿防疫、備戰和前瞻基礎建設當藉口，編列特別預算和舉債，導致財政紀律不彰，國庫空虛，債台高築。到5月底止，國債鐘竟已高達27萬元，民眾承擔國家債務金額屢創新高，也實在太離譜。

尤其，出口貿易是台灣經濟成長的主要動力，占台灣GDP比重約6至7成。但財政部6月7日公布的5月出口數據顯示年減14.1%；同時出口疲憊，但除了華而不實的「台美21世紀貿易倡議」，和修正產創條例補助台積電外，政府的牛肉又在哪裡！

更離譜的是，在美國商會等外資一再提醒和呼籲下，台灣能源政策缺失和缺電問題已聞名全球；就連台積電董事長也只能說，「政府認為電力是夠的，也只能相信政府」，讓人嘖嘖稱奇。

面對通膨危機、經濟衰退、財政紀律不彰、治安敗壞、盟邦斷交連連和地緣政治的風險，以及社會和族群的對立與不公現象，政府做了什麼事呢？只有大內宣而已嗎？官員若再不醒醒，誠實面對問題，大家還是選一個會做事的政府吧！

（作者為立法委員）