在地緣政治新聞鋪天蓋地的影響下，單純的貿易與經濟現象很容易被過度誇大，最近人民幣兌美元匯率的貶值，就是著例。

人民幣兌美元匯率近日持續走貶，在端午節前跌至人民幣7.22元兌換1美元的關前，由於端午節期間國內金融市場休市，人民銀行並未進入市場調控，離岸人民幣（CNH）交易一度大跌330點至7.2286。人民幣兌美元匯率今年持續走貶，從農曆年後的人民幣6.7元兌1美元，至7.2元的當前匯價，貶值0.5元，貶值幅度7.4％。

由於人民幣近日的貶值走勢，伴隨美國國務卿布林肯訪問北京、七大工業國（G7）廣島峰會、韓國總統尹錫悅訪美等重大地緣政治事件，加上大陸國內經濟數據低迷，許多新聞分析將人民幣匯率的貶值塗抹政治色彩，外媒更大肆炒作國務院將會推出「大招」救經濟。不過，中國國務院並未隨外媒起舞，媒體因此再以救經濟失望為由炒作人民幣貶值議題。

另一個例子則是部分媒體引用國際清算銀行（BIS）編制的實質匯率指數，以新台幣實質匯率指數99.16，超前韓元的93.97，描述新台幣與韓元「死亡交叉」，並做出台灣出口競爭力因此受傷的結論。其實，新台幣對韓元匯率過去三年維持在40至45韓元兌新台幣一元區間，目前42.2韓元的水準並無特殊，重點是新台幣匯率的波動幅度遠低於韓元，相對穩定的新台幣匯價對進出口商控制成本相對有利，並沒有台灣出口競爭力因此受傷的情況。

撥開新聞炒作製造的煙幕，過去一個月、或是往前追溯至年初，亞洲主要貨幣的貶值主要動能，還是美元利率居高不下的利差因素所致，如果排除複雜的匯率分析模型，化繁為簡，今年亞洲匯率的貶值只是去年美元強勢升息之後的「餘震」。不論人民幣、日圓、韓元、新台幣、或是新加坡幣等，貶值的低點都在去年下半年，今年除了日圓略為接近去年低點之外，其他主要亞洲貨幣都距離去年低點有相當距離。

此外，今年貶值幅度最大的貨幣還是日圓，不是人民幣，而且日本政府與企業都把貶值視為利多。日圓兌美元匯率在去年創下151.95日圓低點後強勢升值，今年從年初的130日圓貶值到上周的143.73日圓，貶幅約10％，日本新任央行總裁植田和男4月10日上任前，市場曾經猜測他會加速終結超寬鬆貨幣政策，但是植田仍維持前任黑田東彥的政策方向與速度，美元與日圓的套利交易讓日圓匯價一路走貶，而且岸田政府與日本企業都歡迎匯率走貶。

日圓貶值幅度更甚於人民幣與其他亞洲貨幣，外界卻沒有高唱日本經濟衰退的論調，日本企業正在積極吸收全球中長期投資資金，日本股市受惠於匯率貶值而屢創30餘年來的新高，加上股神巴菲特、貝萊德基金公司執行長芬克等投資巨頭積極鼓吹增持日股，日本政府利用短線的套利資金拉長匯率貶值的時間，藉以吸引全球中長期資金進場拉抬日本股市。

今年亞洲各國出口大衰退，承受劇烈的清庫存壓力，中國大陸固然深受其害，但是越南等東南亞國家的衰退幅度更甚於中國，面對出口負成長的困境，各國貨幣對美元走貶原本就是自然的趨勢，尤其是近期美國聯準會主席鮑爾與相關決策官員的發言，都特別強調不排除美元繼續升息的可能，市場交易的美國國債殖利率也從低點回升，拉大美元與亞洲貨幣的利差，資金回流美元屬正常現象，關鍵是今年的震盪遠低於去年，只是餘震等級的調整，並無潛在的結構性風險。

台灣在中央銀行縝密的調控下，新台幣的匯率波動幅度堪稱是亞洲貨幣中最穩健的，低波動的匯率降低進出口場廠商與資產管理業者的避險成本，相較於劇烈震盪的日圓與韓元，台灣中央銀行提供的「減震」服務，非常有利於總體經濟的穩定。

更有趣的是新台幣對日圓匯率升值到1日圓兌0.215新台幣的歷史高位（1新台幣約可兌換4.651日圓），對需要大量進口日本關鍵零組件的製造業者、與蜂擁至日本旅遊的台灣消費者來說，創造了屬於台日經濟結構互補的雙贏效果，而台灣投資人最近跟隨巴菲特加碼日股，也受惠於強勢的新台幣匯率而顯著降低了投資成本。

總結來說，今年亞洲貨幣集體兌美元貶值的現象無需過度憂慮，反而是有利於各國實際經濟狀況的發展，中國大陸正在調降人民幣利率，匯率貶值創造寬鬆環境，有利於實體經濟復甦；日本利用低匯率爭取國際中長期資金，提升企業獲利；還有新台幣匯價波動持穩等，都是各國政府依據自身經濟需求進行的合理調整，不只為下半年的進出口旺季創造有利環境，也為中長期的經濟結構調整提升競爭力。