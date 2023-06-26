民進黨性騷事件連環爆，國民黨還有「內鬥」擺不平，倒是最近柯文哲聲勢鵲起，民調顯示總統大選三腳督有從「433」朝「442」走勢，不過，民調短期起起伏伏很正常，況且競選是動態平衡，當性騷事件平息、內鬥綏靖、棄保效應催化，重回「433」或再陷入「442」都極有可能，只是誰是領頭的「4」就不好說了。

有個明顯的例子，2000年大選也是連戰、宋楚瑜、陳水扁的三腳督格局，民進黨陳水扁受制於前一屆總統大選彭明敏、謝長廷僅獲得227萬票（得票率21%），民調始終落居連、宋之後，阿扁主張「新中間路線」，要當「全民總統」，民進黨通過《台灣前途決議文》，最後以近498萬票（得票率39%）贏得總統大位。反觀連、宋一路纏鬥、深陷棄保效應，宋以466萬票（得票率36.8%）雖贏了連戰293萬票（得票率23%），老二最後還是輸家。

陳水扁從「433」的吊尾「3」逆轉到「442」的領頭「4」，不僅僅只是泛藍陣營的內鬥和棄保所致，最重要的還是他向無色選民拋出善意的「新中間路線」、「全民總統」「非獨的《台灣前途決議文》」的主張，那些無色的、游離的選票才能發酵棄保，轉投阿扁。

回到現時，對於賴清德民調呈現天花板現象，這當然是警訊，尤其綠營派系尚未歸隊，英派、和扁粉都有怨懟，很難「信賴」，同時美國「疑賴」仍未解，能源政策更是知錯不改猶如不定時炸彈，不知哪個大熱天又發生跳電、停電，又將引爆選票退潮，私校退場急如星火，大撒幣補助學生學費，想治私校的頭痛，卻醫少子化的腳痛，蔡政府大撒幣慣了，怎麼不早做？不是騙票嗎？賴清德徘徊「3、4」之間變數不小。

藍白之間的戰略搖擺，也令人眼花撩亂，挺郭派拋出防磚條款，不惜重蹈「換柱」歹戲的覆轍，戰鬥藍拋出「政黨輪替大聯盟」一天就遭翻盤……，但柯文哲經過8年台北市長歷練，批判民進黨政府不當施政刀刀見骨，已非昔日阿蒙的政治素人，靠著聰明的腦袋自創一套兩岸論述，讓國、民兩黨招架乏力，這也是國民黨中央「非綠大聯盟」、戰鬥藍「政黨輪替大聯盟」釋放藍白合作的善意信號，現階段卻搶不贏柯文哲，無法被國民黨人接受的主因。

當藍營批評柯文哲和柯粉衝高選票，恐怕會造成民進黨賴清德當選的罪人時，同樣邏輯也適用國民黨自己，柯文哲目前民調坐二望一，敢於劍指民進黨兩岸軟肋，拋出重啟服貿協議，藍營深陷「小三」「內鬥」之亂猶未解，批柯的底氣又在哪裡？

不論是「433」或「442」，都是朝小野大、三黨不過半的局面，這也是當年阿扁低民意執政的困局，台灣2024之後政治僵局依舊難解，是不是應該學學西方國家，推動選制第二輪投票，過半數才算當選呢？藍白也就有合作空間了。

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