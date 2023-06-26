侯友宜到彰化縣與基層座談。（國民黨提供／孫英哲彰化傳真）

今年6月民調熱，TVBS、台灣民意基金會、中廣與蓋洛普公司等6家一棒接一棒趕著做民調，侯友宜卻都是第三，支持率接近腰斬，跌破大家眼鏡。

侯個性務實，生涯傳奇。他曾親手把十大槍擊要犯送進監牢，卻也能在關鍵時刻化戾氣為祥和。他安排劉煥榮母親到牢中會面，了其心願，讓他認罪；又隻身進入南非武官官邸，救出被陳進興脅持的人質並順利繳械。他功勳彪炳，名震江湖，48歲就升任警政署署長，是大家心中永遠的「侯探長」。52歲他轉入政界，新北市是他的起家厝，也是他展現執政魄力的舞台。五股垃圾山轉型綠地公園，垃圾業者合法化，違章建築被拆除，奠定他競選連任時大贏對手46萬張選票的基礎，也毫無懸念地被視為國民黨最強母雞，徵召參選總統。事實上，面對今日台灣毒品氾濫、詐欺橫行、黑道猖獗、貪汙腐敗的現狀，侯友宜確實是最合適人選。但民調怎麼會在提名1個月後豬羊變色？最大的可能事，務實的他竟在兩岸問題上務虛以對。

因為兵凶戰危，選民對個人的好惡不及對兩岸政策的關注，這本該對國民黨有利。因為兩岸順利交流的通關密語「九二共識」，是國民黨提出的；馬政府8年來確實藉此爭取到龐大政經紅利；馬英九今年還刻意走了趟「一中各表實際操作之旅」，替國民黨累積了他黨遠遠不及的豐富資源，足以讓侯友宜在兩岸政策方面左右逢源，妥妥的穩住藍營基本盤，進而以和平紅利爭取青年票。但這一切國民黨中央冷處理，朱立倫顧左右而言他，侯友宜也隻字未提。甚至在侯友宜第一次進入校園直面學生的場子，學生提問一中問題，侯卻亂以他語。無論解讀為傲慢無知或不誠懇，都太傷了。不但傷了青年票，更進而動搖基本盤。

侯友宜的兩岸政策，迄今只說到「以中華民國憲法為架構，進行兩岸對話、交流創造和平」。但「對話」「交流」「和平」這幾個關鍵字，蔡英文、賴清德都沒少講，侯若不加進一些兩岸互信的元素，恐怕一樣淪為空話。端午假期，侯在桃園提出「兩岸要像一家人，才有辦法和平」，這算是互信的元素，但柯文哲早已說過「兩岸一家親」，侯只算拿香跟拜，加不了分。侯的兩岸政策必須大開大闔，敢於破除蔡英文製造的迷障，才能在民調老三固化前，打破僵局。

侯應提出一套清晰務實的兩岸政策：一、立基於九二共識，打開兩岸交流的大門；二、檢討意識形態偏差的教育政策，消泯世代間的隔閡；三、「平等」「尊嚴」原則下，簽訂兩岸互惠協定。如此一來，拆解了兵凶戰危，寬廣了青年前景，工作、加薪、買房……都有機會，支持度立刻翻紅。（作者為中華語文教育促進協會秘書長）

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