2016年以來，兩岸關係隨即冰凍，2019年全球爆發新冠疫情，更讓兩岸關係幾乎呈現終止狀態；雪上加霜的是兩岸因沒有共同的政治語言與互信，加上反中的意識形態持續在臺灣社會作祟，眼看即將發生衝突的兩岸，今年則開始出現轉機。

先是馬前總統一行人於三月底四月初訪陸，過程中中國大陸不但給予最高規格款待。馬前總統更多次在大陸官員面前說出中華民國、總統等字眼，馬前總統不但將九二共識、一中各表的精神發揮極致，更願意在今年暑假邀請陸生來臺增進彼此的交流。無奈政府持續以各種理由卡關，讓世人見識到兩岸關係的裹足不前，其責任方仍在蔡政府。

所幸中國大陸當局於十七日的海峽論壇中，中國大陸主席習近平在信中表示，將持續促進兩岸經濟文化交流合作，深化兩岸各領域融合發展，共同弘揚中華文化，促進兩岸同胞心靈契合；同時再次表達兩岸民眾應持續交流、交友、交心，才能利於雙方之發展。

2023可說是後疫情時代的開端，國際上許多的實體活動、交流與合作全面展開，冰凍的兩岸關係更應把握此機會展開更多的交流與互動。對於中國大陸而言，兩岸關係始終是北京當局重視的議題，更是攸關兩岸能否和平發展的重點；臺灣身為亞太地區的一份子，大陸市場更是臺灣的經濟命脈之一，兩岸人民之間的交流更是密不可分，臺灣毫無理由拒絕兩岸的互動，更無須以有色眼光看待利於兩岸的交流。

今日的兩岸關係絕非1949年國共勢不兩立的兩岸關係。今日的中國大陸也絕非一窮二白，反而躍升成世界第二大經濟體，甚至最有可能在本世紀以「中國再興」的模式出現在世人眼前，臺灣在面對複雜的兩岸與國際情勢時，和平是台灣應當堅持的原則，經濟發展是政府必須努力的目標。

然而，讓人遺憾的在於，目前的政府對於兩岸關係的發展與互動始終裹足不前，甚至不願面對中國大陸對臺灣政府與人民的善意，當對岸持續以善意的態度面對臺灣，臺灣反而應當把握此一機會，積極修補殘破不堪的兩岸關係，畢竟世界兩強-美中都願意通話，甚至前往對方的國家進行交流，或許最終美中關係可能仍會以對抗與競爭的樣態出現。但兩強表現出願意對話的態度，恰好給予臺灣政府一個很好的身教與反省機會。

政治分歧不應是臺灣拒絕與對岸溝通的藉口，同時更不能以政治制度的差異，成為兩岸對抗的理由。兩岸必須回歸到務實面，無論是以經貿發展，或是文化交流，亦或是兩岸人民的正常往來，皆有助於兩岸關係的進展，從三月底對岸給予馬前總統的高規格禮遇，到目前的海峽論壇談話，中國大陸政府正在調整對臺的態度，也同時願意給予最大誠意進行交流，蔡政府更不能等閒視之對岸的善意與美好！（作者為專職作家）

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