大陸國務院總理李強首次出訪，就選擇德、法兩歐洲大國，可以看出北京對歐洲的重視。他先到德國，與德國總理蕭茲會談，接著到法國和馬克宏總統對話，與蕭茲的會談偏向經濟，與馬克宏則偏向地緣政治，美國媒體解讀，中方意在分化美歐，阻止歐洲進一步向美國靠攏。

蕭茲重申不與中脫鉤

李克強與蕭茲進行第七輪中德政府磋商，是蕭茲上任以來中德首次經濟對話，德國希望在生產鏈重整與經濟衰退疑慮壓力下，重啟與中國的雙邊關係。梅克爾執政末期，美中展開激烈競爭，歐洲輿論對德中關係出現強烈質疑，連帶導致《中歐全面投資協定》叫停。接任的蕭茲受制於綠黨，與中國的關係大不如前。俄烏戰爭爆發後，德國站隊美國，對北京更冷淡。去年11月蕭茲雖獨排眾議到訪北京，並與習近平會談，但在輿論與綠黨壓力下，雙邊關係並未明顯回溫。

就在李強到訪前幾天，德國聯邦政府公布首份國家安全戰略報告。報告中關於中國大陸的部分，仍依據歐盟的定調，將中國視為德國的「夥伴、競爭者和系統性對手」，認為「近幾年競爭和對手的成分增加」。該報告還提到「中國正試圖以各種方式重塑現有基於規則的國際秩序，以更大的激情謀取地區主導地位，並一再採取有違我們利益和價值的行動」。

不過在報告中也強調，中國也是合作的夥伴，因為「缺少了中國，許多具有緊迫性的全球挑戰就無法解決」。蕭茲在介紹這份報告時指出，德國政府會在對中國戰略中保持平衡。他說，聯邦政府內部取得一致看法，德國對中國謀求的不是脫鉤，而是將風險降到最低。這份報告選在李強到訪前夕出台，有為德中關係定調的味道。

根據德國聯邦統計局數據，儘管受到新冠疫情影響，去年德中貿易額仍高達3189億美元，同比增長20%，連續7年成為德國最大貿易夥伴，德國對中國貿易赤字達920億美元，創下自1950年開始統計以來最高點。其中鋰電池、新能源車、光電元件等綠色產品占比快速增長。雙邊投資也大幅增加，新增投資集中在新能源、汽車、機械設備等領域。中國大陸已成為新能源汽車最大市場與最大產能國，德國汽車巨頭相繼擴大在華投資。

德國對經濟過度依賴中國有所擔憂，希望能多元化、去風險，但短期內不容易做到，尤其為了配合環保政策，兩國在新能源產業上的合作已無法取代。俄烏戰爭造成國際能源價格大漲，德國失去穩定的能源供應，卻又堅持減碳，因而造成很大的通膨壓力。德國反移民、否認氣候變遷的極右翼政黨另類選擇黨（AfD）最近聲勢大漲，支持度直追在野的基民/基社聯盟（CDU/CSU）與執政的社民黨，已成為第三大黨。

致力中德法三邊對話

根據政治新聞網Politico.eu的民調分析，另類選擇黨去年6月支持率僅10%，如今猛增到18%，讓德國政壇感到不安，在野黨將極右翼急遽崛起，歸咎於執政聯盟掌管外交與經濟政策的綠黨。短期內看不出蕭茲有整頓內閣的魄力，但又急需在經濟上解決民怨，對中政策因而出現左支右絀現象。

蕭茲在與李強會談後的記者會上，絕口不提「對手」兩字，重申不會與中國脫鉤，而是尋求與中國建立更多元、平衡的貿易關係。願進一步加強雙方交往，深化互利合作，在應對氣候變化、綠色發展等領域達成更多合作共識，但也引來不少批評，認為他對中政策既不完整更不一致。

除非內閣改組，社民黨拿回經濟與外交的主導權，甚至俄烏戰爭和平談判有所進展，短期內德中關係回溫並不容易。歐洲除了是中國重要的貿易夥伴之外，也是技術合作的重要對象，尤其是德國。《中歐全面投資協定》還躺在歐洲議會，受俄烏戰爭的影響，何時放行，仍遙遙無期，這對雙方都不利。由馬克宏與李強的會談觀察，法國對中國的未來有更高的期待，大陸應致力於中德法三邊對話，為中歐關係創造新局。