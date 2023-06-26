日本預計於7月將福島第一核電廠上百萬噸核廢水排入大海，雖然日本多次說明廢水已經過濾並稀釋處理後才進行排放，但是，目前已有證據表明日本核廢水實質性影響福島地區海魚。東京電力公司最新報告顯示，今年5月在福島第一核電站港灣內捕獲的海魚許氏平鮋體內放射性元素超標，銫含量達每千克18000貝克勒爾，超過日本食品衛生法所規定標準的180倍。

核廢水進入大海，汙染的是整個海洋食物鏈，直接關係漁業發展、漁民生計、食安問題，日本本土和周邊各國已多次抗議，有的甚至採取了抵制措施。日本國家漁業合作社負責人23日對外重申，該組織反對日本政府將處理過的福島核電廠含氚核廢水排入大海，且要求政府需對漁業造成的任何負面影響承擔全責。

韓國全羅南道莞島港一帶漁民23日集結200艘漁船海上遊行，反對福島核廢水排海的決定。韓國市民團體24日更是舉行5月以來第三次大規模集會，在首爾市政府附近進行「阻止日本放射性汙染水排海全國行動」，敦促日本政府在陸地建設更多保管核廢水的設施。北京已經率先抨擊日本罔顧鄰居安全，港澳政府也揚言將擴大日本產品進口禁令範圍，大陸社媒平台更掀起抵制日本化妝品的行動。

核汙水中存在放射性物質，如氚、鍶和碘等物質會通過海洋食物鏈進入魚類和貝類等海產品中，核汙染海產品難以辨識，長期攝入核汙染食品將增加患癌和胎兒畸形等風險。韓國民眾擔心福島核廢水汙染海洋，近期已出現恐慌而大規模囤積海鹽，連帶造成海鹽、魚乾價格暴漲。

台灣漁民憂心忡忡，希望政府硬起來捍衛台灣漁民的權益。蘇澳區漁會總幹事陳春生表示，只能希望政府有嚴格機制，在鄰近國家成立核廢料監督小組，並對漁獲做氚跟核廢料檢測，先前1年約300至500件，現在逾2000件，日後在國際法庭要求賠償才有依據，讓漁民、消費者能較安心。

國民黨立委謝衣鳯25日對此表示，非核家園是民進黨的神主牌，但卻沒有看到民進黨政府在對這次福島排放事故廢水的議題上，針對有可能會影響到周邊國家居民的食品安全以及漁業漁民的相關的生計，對日本政府產業提出質疑以及提出要求監督的辦法。

近期，民進黨在性騷擾吃案事件中，已經寒了女性群體的心。又推大學「3+1」方案，背刺男性青年。現在，民進黨在福島核廢水問題上進行逃避，至今，民進黨內高層無人第一時間迅速站出來回應如何應對，保護民眾。民進黨選擇龜縮對待，不敢對日強硬，如同對待日本強征慰安婦事件一樣，想讓時間湮沒事實。但是核廢水汙染卻是迫在眉睫，關乎人人生命安全，不是逃避就可解決的問題。不知敢於允諾「非核家園」的民進黨，此番能否擋住來自日本的洪水猛獸，答好7年執政又一份民生考題。（作者為自由撰稿者）

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