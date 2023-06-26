教育部與國防部推出彈性修業的「3＋1」方案，讓男大生可以在3年內讀完大學、剩下的1年去當兵，遭外界痛批是「餿主意」，行政院長陳建仁為此親自出面滅火，強調是提供選擇並無強制性。但政策影響層面巨大，政府卻為了降低反彈，匆促上路，也難怪引來抨擊。 蔡英文總統上任後，兩岸關係陷入緊張，中共機艦頻繁侵擾台灣周邊海域，現行4個月的軍事訓練役已無法因應當前需求，蔡英文去年底拍板並宣布義務役延長為1年，適用對象為94年次1月1日以後出生役男，從2024年起實施。

兵役延長本無太大爭議，卻因部分學生希望畢業後能盡速投入職場賺錢，把服兵役視為浪費時間，加上2024年將面臨總統選舉，為了顧及這群年輕人的想法，降低對延長義務役的反彈，蔡英文在宣布方案的同時，也預告會與學校研商彈性調整課程，讓學生在大學4年內就能同時完成學業與兵役。

但無論是當學生還是當兵，都需要一步步落實學習和訓練，除非具有特殊才能需要跳級的資優生，否則沒有捷徑，也不應該有「速成班」。

「3+1方案」縮短了一般學生原本在學校正常修業的時間，無異提供一條捷徑讓他們能夠提早修完大學課程，過去大學鼓勵學生透過選修課程擴大學習，可預見為了趕在3年內完成學業，這些學生將搶著修完必修課程，而忽視選修課程，與學校希望學生廣泛學習的想法已背道而馳。

服兵役在各國都是一種榮耀，但「3+1方案」卻無異在附和「當兵是在浪費時間」的想法，讓青年能在4年內既完成學業又可完成兵役，不必另外多浪費1年的時間，這樣的政策從觀念上就已扭曲。

大學所以規定要讀4年，就因為有這樣的必要，義務役既然是國民的基本義務，不應該要求學校搞特殊待遇，彈性修業措施只限役男，讓原本對學生一視同仁、有教無類的大學教育，硬是要將學生分類為役男與非役男，不僅紊亂教育體制，更失去公平。

修業年限的調整茲事體大，「3+1方案」卻在未與社會充分溝通、未取得多數人共識的情況下，冒然推出，把青年學子當成實驗室的白老鼠。

歸根究柢，這樣的政策從一開始就是政府擔心年輕人反彈，影響執政黨選票的私心作祟，除了「3＋1」方案，力拚2024年總統大選的民進黨主席賴清德日前也提出，每位私校大學生每年可獲學雜費補助至少2.5萬元的政策，說穿了，都是因為選舉。

學生和當兵原就屬於不同的身分，也是人生不同的階段，前者是為了學習，後者是為了扛起保家衛國的責任，如今卻為了拉攏年輕人，硬是要將兩者湊在一起，成為「拼裝車」直接上路，也難怪會引起社會這麼大的反彈。