民眾黨總統參選人柯文哲靠著一張嘴竟日放話，最新TVBS民調一度衝上第一名。反觀國民黨參選人侯友宜不但沒有引領議題，原本應屬於國民黨主戰場的ECFA議題也只是被動回應，難怪各家民調滑落老三。

柯文哲竟日挑起話題，已成了大選主旋律。先是放話若當選總統，會成立網軍癱瘓大陸，「網軍論述」遭大陸網友強烈反彈，直指柯就是「墨綠」；柯文哲最近主張重啟服貿，民進黨立即挖出昔日他與太陽花學運學生並坐立法院前抗議的身影，批柯言行不一。

柯文哲逮著機會反將民進黨一軍，嗆聲民進黨抹紅、有種廢掉ECFA，此時的柯比國民黨還國民黨，聲量又上竄。藍營選民不禁困惑，ECFA是前總統馬英九任內簽訂的，生效迄今10餘年，這應是國民黨的主戰場，侯友宜竟晚了數天才被動回應，且批賴不犀利、諷柯也沒到位。

柯文哲才在ECFA點火，轉身馬上又至核四廠放火，主張核二、核三廠延役，核四廠要再體檢一次。這樣的核電主張乍聽似曾相識，那不就是侯友宜主張的「核能就是我的選項」，只是選項之後就沒提後續政策。很明顯，柯又搶先直率提出他的做法，這也是為何柯獲得年輕人支持率特別高的原因。

侯友宜是警察出身、個性內斂，要像柯文哲脫口批賴清德「每天放狗咬人」這種無厘頭的話，侯說不出口、也學不來。然而選戰瞬息萬變，選民投票行為通常不看政見只憑感覺，侯的民調想迎頭趕上，就要搶速，別再自己配速了。至少在國民黨擅長的重要議題上要扮演領頭羊，提出鏗鏘有力的論述，才能擺脫老三，超車躍進。