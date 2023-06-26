日前國防部與教育部合作推出「3+1」方案，預計今年九月開始實施。消息一出，立刻引爆各方爭議，根據政策設計的初衷是希望讓大學生得以在4年原本大學修業時間，完成學業與履行兵役義務，且不會延誤升學或就業，然而大學生、大學及社會將為此政策付出慘痛代價，大學可以不需要唸四年，大學從四年制變三年制，將顛覆傳統大學的理念與想像，茲事體大，但卻沒有任何社會討論，更沒有聆聽大學專業意見，實在是相當的荒唐。

首先，任何專業課程設計都是多半以4年為規劃，一旦調整，勢必影響大學各專業課程設計，並壓縮學生學習權利，進而影響學生完整學習，影響年輕人的整體競爭力。

其次，讓大學生得以在4年原本大學修業時間，完成學業與履行兵役義務，既破壞大學教育完整性，也缺乏與學生、家長及社會團體溝通，也有違教育公平性；大學從四年制變三年制，將是顛覆傳統大學的理念與想像，更把因政客操弄所造成台灣安全危機轉嫁到大學生身上，此事涉及衝擊面向太大，必須尋求社會共識。

再者，這項政策僅限男學生，並不接受女學生申請就學期間彈性修業，不只歧視，也有違公平原則。

另外，目前的大學畢業學分多半各系畢業門檻至少128學分起跳，現行分攤到4年、8學期，若要壓縮在3學年內將學分修完，不只不能被當，恐怕沒什麼人能應付三年完成128學分。且部分科系課程需要花時間循序漸進修課才能讀懂，那麽實習、國際遊學或暑修及雙主修甚至教育學程等都形同虛設，如果硬要拚3年修完學分，學校校方、教師及學生的壓力都不言可喻。

總之，四不像的3+1方案是蔡政府單向一廂情願的想像，既不尊重專業，也不問當事人，更沒有任何的溝通說明以尋求社會共識，是個典型的黑箱作業，怎麽也不見教改團體出來說句公道話呢？「3+1」方案勢將衝擊大學各科系課程設計壓縮學生學習權利，因此誠心建議不要貿然推出實施，否則搞壞台灣教育制度，且多出一些為政客賠上前途與性命的青年魂。

（作者為中國文化大學國家發展研究所副教授）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※