最近服貿的議題成為三位總統參選人口水戰的標的，柯文哲提到要重回服貿，賴清德則說重回服貿就回到一中市場，侯友宜則轟當年擋服貿的就是民進黨與柯文哲。

我們認為要符合當今世界經濟整合的潮流，不僅要重回服貿，而且還要開啟兩岸貨貿協議的談判。兩岸去年9月都申請加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP），大陸固然經濟條件及法規未盡符合，但台灣也有經濟及政治的障礙，仍限制兩千多項大陸農業產品的進口，這就是大陸開啟兩岸貿易壁壘調查的原因，而這樣的歧視可能構成加入CPTPP的障礙；另一方面當然是政治因素，兩岸關係不和諧，可能阻礙所有會員國「共識決」的達成。

至於重啟服貿就會回到一中市場？這是把服貿與貨貿混為一談，服貿只是市場的開放，貨貿才是關稅減免。市場開放並不是數量上一對一的問題，它還涉及開放家數、營業範圍、資格限制等複雜的問題，貨貿因減稅才有市場整合的問題。 事實上，區域經濟整合無論是理論上或實務上，均證明小型經濟體獲益較大，「美加墨自由貿易區」是「一美市場」嗎？其實墨西哥的獲益較大。《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）難道是「一中市場」？事實上，許多大陸企業近年遷移到越南，享受會員國區域內產值均可算入原產地的規定，所以從大陸進口原物料零件製成的成品可算是越南產製，可以回銷，因此越南受益大於大陸。

當年太陽花及民進黨反服貿，使台灣喪失先機，2013年簽署時大陸服務業對外開放幅度不大，我們爭取到較外商為多的市場開放，甚至優於其對香港的開放，部分項目直到2014年才對香港開放，而服務業具有「先占優勢」的特質，先進先占、取得先入為主的消費者印象，對於開拓業務甚有幫助。

而反服貿的理由大致有三，第一是所謂黑箱作業，但事實上主管機關早已與相關公協會座談，多達百次以上，只是對一般民眾的宣導較少，這點主管機關經濟部、陸委會都難辭其咎。

第二，不過話說回來，「服貿協議」較「貨貿協議」複雜，並非三言兩語就可以使民眾了解的。因為貨貿是關稅的降低，數字一看就懂，但服貿是市場的開放，雙邊同樣開放一項，但是一邊可以限制開放家數、營業範圍、營業地點，其開放效果完全不同。

第三是民進黨以「順口溜」誤導，例如「小黃變小紅、洗頭兼洗腦」，甚至於說是開放大陸勞工來台，而這種誤導，甚至還有大學經濟學教授附和。但事實上，美容業的開放只限資本額20萬美元以上，且只能有2位負責人，因此完全不影響台灣的勞工權益；而且反過來說，當時台資的美容業者「曼都」早已在大陸開設多家連鎖店，服貿只是對等的開放而已。更何況台灣市場不大，競爭激烈，陸方談判者甚至說，300萬個頭相對於14億個頭，業者會選擇哪個市場。

反服貿者當年要求先訂「兩岸協議監督條例」，這當然可以增加民意監督的力量，但是2014年行政院提出該條例草案，在2015年總統競選期間，民進黨也承諾儘快通過該條例，但迄今仍無動作，既無此條例，則兩岸未來協商就毫無意義，不過這也可能就是抗中、反對兩岸關係者的本意，這樣拒絕協商缺乏兩岸溝通管道好嗎？只要看看美中關係雖然不順，美國國務卿布林肯仍然想方設法赴陸訪陸，雖然各說各話，但也求同有異，可以減少誤判，值得我們效法。

總之，重啟服貿、開放貨貿，訂定「兩岸協議監督條例」是敲門磚，也才能使台灣順利加入日思夜盼的CPTPP。

（作者為海峽兩岸經貿文化交流協會會長）