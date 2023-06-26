3位代表不同政黨參選2024總統的參選人賴清德、侯友宜及柯文哲，先後表達同意延役核電廠的政策方向，甚至核四都可能有條件重啟。無論誰當選新任總統，民進黨蔡政府堅持了7年的能源電力政策，未來肯定改弦更張。不過，重新擁抱核電，3位總統參選人各有挑戰。

賴清德代表民進黨參選，又是現任副總統，對於核能，只能猶抱琵琶半遮面，以「已經停機的核電機組做為緊急使用」來掩護其讓核電復活的企圖；侯友宜有身為核電廠所在地主管機關的困難，所以用「只要核安沒問題」為前提，給核二、核三延役預留空間，但是跟賴清德一樣，絕口不提重啟核四；柯文哲沒有執政包袱，站著說話腰不疼，所以大手筆說要讓核二、核三、核四都有機會上場。但即使他真的當選總統，沒有地方執政權，藍綠都可能卡關，所以變數仍然很大。

從3位總統參選人全都提出「核電作為選項」來看，無論如何，2024之後的台灣，能源占比與電力政策必會改變，只是排列組合是什麼。3位參選人的共識是核一不延役、不重啟，核二、核三延役，柯文哲則增加一個主張，核四重新體檢，過了就考慮重啟。

所以，最低限度，核二與核三有機會延役，發電占比將占11%，完全可解再生能源不足的困境，若再加上核四的5%，核電占比高達16%，這給了穩健發展綠電的條件，有機會導正蔡政府任內的種種綠電亂象和弊端。

如果使用核電不再是禁忌，那就沒有理由放著最新的核四不用，反而優先啟用已經進入除役的核二與核三。重啟核四除了要進行柯文哲所說的再次體檢之外，因為2021年重啟核四的公投未過關，因此勢必要再進行一次公投；如今社會共識已有很大的不同，再次公投，重啟核四存在一定的勝算，何況，核四所使用的「進步型沸水式反應爐」（ABWR），老是被民進黨和所謂的環保人士嗤之以鼻為老古董，然而，在核能界，ABWR是Generation 3+，即第三代反應爐裡最先進者，美、日新廠都會使用，因此必須還慘遭汙名化的核四一個公道。

即使是擁核人士都不反對台灣應該、必須發展綠電，這就是「以核養綠」的核心理念，問題是蔡政府的做法錯了。為了反核、廢核，蔡政府瘋狂發展綠電，從國土規畫失調、熱島效應影響氣候、農漁產量減少到綠能蟑螂橫行，再加上電力不足，台電計畫10月再漲電價，對台灣來說，再生能源政策未蒙其利、先受其害，早已到了必須全盤檢視的時刻。

事實上，國際綠電潮流也面臨考驗。因旗下風電子公司─西門子歌美颯的風電渦輪機零組件大出狀況，日前西門子能源公司股價重挫逾37%，創下2020年開始交易以來的最大盤中跌幅。台灣已安裝的離岸風機9成以上都來自西門子歌美颯；台積電的綠電來源沃旭，據傳已停止了全部的越南開發計畫；根據歐洲風能協會統計，越來越多風電大廠退出歐洲市場…蔡政府要不要了解一下國際綠電市場到底出了什麼事？民進黨還要硬拗多久？

2025還沒有到，非核家園已經宣告破產。攸關國家的電力前景，關鍵就看3位總統參選人誰能提出完整的台灣能源重生計畫，不要只有口號。

（作者為資深媒體人）