前駐泰國代表莊碩漢突然請辭返國，由於他上任未滿1年，且宣布當天還在台北與泰方簽署漁業協議，無預警辭職疑點重重。蔡政府第一時間的說法是因「個人因素」向總統請辭獲准，後來在媒體追查下，外交部終於坦承莊被內部員工申訴涉嫌性騷擾，故要求他即刻離職，以顯示蔡政府對性騷零容忍的立場。

這是繼前駐菲律賓代表徐佩勇性騷菲律賓籍女祕書遭調職後，外交部再度爆發的性騷案，若再加上駐德國代表謝志偉去年5月被指責冷處理「海德堡台灣華語文學習中心」前王副主任性騷擾、打工欠薪案，及我國駐聖保羅辦事處組長王之化墜樓案，外交部的一連串醜聞凸顯蔡政府對外交只會做表面功夫，內部管理的螺絲鬆脫已久，喜歡作秀搞大內宣的部長吳釗燮應該下台負責。

相較於其他公務部門，外交部算是非常封閉的文官體系，長年自成一格的升遷制度更讓部長及外館館長掌控生殺大權。因此許多下屬面對長官不合理的要求多半不敢違抗。更甚者，原本該忠於中華民國、獨立於政黨競爭的外交系統，因吳釗燮這些年的政治鬥爭而變調，內部爭議不斷，更別說他任內已斷交7國，竟還有顏面穩坐官位。

吳釗燮非但內部管理差，還把外交部長「做偏了」，接受外媒專訪時，有時國安會祕書長上身，有時扮演國防部長，不是向中共嗆聲，就是誇大台海戰爭的風險，完全忘了外交部長的職責是爭取國家最大的利益，而不是在緊繃的兩岸關係上火上加油，成了「仇共」急先鋒。

許多外交官常說「這些秘密要帶進棺材裡」，顯見外交工作絕非敲鑼打鼓的大文宣，更多的是務實和細膩。由於兩岸關係的羈絆，中華民國與大多數國家沒有正式外交關係，因此我國外交官常須付出更多心血以換取駐地國官員的信任。這些成果都是國家的寶貴資源，絕非一黨之私，更不是部長個人光環能辦到的。

吳釗燮就任外長5年多來，整個外交部的作風丕變，好大喜功、報喜不報憂，將丟失邦交國視為無關痛癢的常態，反成了為民進黨擦脂抹粉的宣傳機器。對此，國人難以苛責只能聽命於上級的外交人員，但絕對不該放過追究蔡總統及吳釗燮怠忽職守的政治責任。

外交部已折損兩位外交人員，還接連爆發性騷擾及採購弊案，作為外交部長，吳釗燮不僅沒有公開道歉，還像是穿了金鐘罩，完全沒事，作為蔡英文的愛將，監察院也不敢動他，若非台灣這一波「#Me Too」運動野火燎原，怕影響民進黨選情，恐怕受性騷的駐外人員也申訴無門。無能的吳釗燮還能撐多久，就看蔡政府願意為他付出多大的代價了。

（作者為國家政策研究基金會副研究員）