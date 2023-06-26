民進黨全面執政全面貪腐，不是個別性貪腐，而是結構性、集體性、全面性貪腐，目前已露出冰山的一角，深層次貪腐亟待揭露。可笑的是，被蔡英文拿來當側翼與酬庸自家人的監察院，放著該大力追查的政策性貪瀆與預算運用違失不查，反倒是熱切於擔當打手，專門對民進黨的眼中釘下手。近日最令人傻眼的是，高涌誠監委竟然針對控告林智堅抄襲論文的余正煌洩密疑案進行調查，這不只是大炮打小鳥，更是將炮口轉歪，放著貪官汙吏不打，專門對付一些無關緊要的人，只因為他們壞了民進黨的事。

針對監察院濫權瀆職，立委參選人羅智強成立「反貪腐監察院」，針對監察院東廠化，不排除每日一告，第一個告的就是高涌誠的濫權。選舉就是對執政黨的一次體檢與清算，最近總統大選的議題逐漸聚焦到貪腐議題上，民進黨大為緊張，但在野政黨算是抓到重點了，只要鍥而不捨地追查下去，一定可以讓諸多疑案真相大白，讓選民看穿民進黨貪腐的真面孔，從而激起下架民進黨的民意風潮。

民進黨執政以來的結構性貪腐現象已經露出馬腳，一大票樁腳、官員、立委涉入其中，終將無所逃遁。蔡英文執政7年多來，被浪費、貪汙的民眾納稅錢何止千億，行政院砸8800億大錢搞「前瞻建設」，而後又砸上兆元防控、紓困新冠疫情，還有無底洞的軍購、光電、風電，提供民進黨綁樁搞貪汙的諾大空間，相關立委、黨工、政要運用的側翼、媒體、樁腳撈得風生水起。

巧取豪奪國家預算

這些年來蔡政府利用立法院的優勢地位，濫編預算，胡亂開支，而且裡應外合，全面貪腐已到無所不用其極的地步。凡採購項目，只要行政部會與綠營地方政府提得出說法，就有機會納入，不僅部會和地方政府可以提出要求，民進黨立委想要撈點油水，同樣也可以參與其事，要行政部門配合辦理。不過，只有民進黨立院黨團可以協商其事，在野黨的立委和縣市長根本沒分，綁樁撈油水的好處通通留給自家人。

民進黨政府巧奪國家預算大貪特貪，除了眾所周知的8年8800億前瞻預算和上兆元防疫經費之外，現已昭然若揭的是，胡搞國艦國造而被民進黨金主慶富造船搞走131億元，錢都不見了，只有廠商被起訴，但蔡政府官員全部都逍遙法外，繼續搞國艦國造，造成官股銀行團損失上百億，等於讓全民分攤。這是典型的官商勾結貪腐案件，資本額只有5億元的慶富造船公司，竟然打敗具有實際造艦經驗的國營台灣造船公司，取得總金額350億的軍方標案，負責建造6艘獵雷艦，而慶富公司只有建造遊艇和漁船的經驗，但朝中有人好辦事，其他疫苗與快篩劑的採購不也如此？大筆的金錢流向都疑雲重重。近期遭到揭發的「不動產借貸媒合平台im.B」詐騙案，相關人員與民進黨政要關係密切，藉此吸金詐騙25億元，坑殺數千人，詐騙嫌疑犯的政治捐獻能不查清楚嗎？

民進黨黨主席賴清德為了參選總統，宣示要以高道德標準贏回人民的信任，但他很快被民進黨一連串爛事纏上。賴的子弟兵如台南正副議長邱莉莉、林志展等多人涉嫌賄選，他主掌台南市時期的官員陳宗彥涉及接受性招待及喬事等，一件比一件難堪。賴擔任台南市長任內的爐碴案等諸多涉及不法案件，也還在進行司法審理的程序中，他本人或許未直接涉案，但其相關政要利用職權牟取私利必將水落石出。

民意必將全面反撲

選舉到了，揭弊者勢必勇於告發，事實即將證明，如今蔡英文領導、賴清德接手的是一個吃香喝辣到無法無天的利益集團，從中央到地方，從核心到金主及樁腳，民進黨的集體貪腐已到失控的程度。民進黨與貪腐之惡的距離如此之近，民意必將全面反撲。正如國民黨總統參選人侯友宜所說的，這個社會總是要有一個基本的底線，這個底線必須要讓公平正義能夠符合人民的期待。民進黨的貪腐已經超過底線，不下架不能回復公平正義，且看2024年選民如何出手！