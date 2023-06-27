印度總理莫迪日前風光訪美，並在美國總統拜登陪同下，在白宮與蘋果、谷歌與微軟執行長相見歡，不僅談下20～25個科技合作案，印度更與美國太空總署（NASA）簽署太空國際條約，將美印關係推上高峰。

事實上，近幾年來，美國積極拉攏印度，尤其在印太聯盟中，印度扮演重要的角色。因為美國的去中化長線戰略中，面積、人口能和中國大陸匹配，非印度莫屬。除了越南、墨西哥之外，印度是替代大陸最重要的生產基地，印度製造似乎有取代大陸製造之勢。

雖然在美國國務卿布林肯日前訪中後，美中關係看似有所緩和，但美國對中國去風險（de-risking）的大戰略並未改變，最終目的在削弱大陸經濟實力，令其無力和美國爭奪世界霸主的地位。而隨著印度經濟的改善，以及美國的長線戰略規劃，印度「大國崛起」只是時間早晚而已。

蘋果執行長庫克日前在白宮會見莫迪後，對外盛讚印度代表著「巨大的機會」。據報導，他在近期一次內部會議中，提及印度近20次，驚訝地發現印度的潛力。不少專家也都認為，當前的印度有點像大陸在2000年代崛起時候的氣勢。而今年以來，印度股市在外資追捧下，市值超越英法，已躍居全球第四，僅次於美中日，更是令外界印象深刻。

在美企積極前進印度之際，台商供應鏈也加速挺進印度。該國亦是近年蔡政府新南向政策的重點國家，因為相較泰國、馬來西亞、越南、菲律賓、印尼與中國貿易往來密切（大陸為上述國家的第一大或第二大貿易夥伴），在政治上不太敢得罪大陸，印度在面積、人口、市場上均可和大陸匹配，也符合美國民主同盟夥伴的要求，的確是一個不容錯過的替代市場與生產基地。另一方面，印度接近非洲、澳紐及南半球市場，也是個重要的出口市場。

不過，印度在原料、零組件、技術工人、管理制度，乃自產業群聚上，均和大陸有一段距離，還有很大的進步空間，要取代大陸製造，還言之過早。而在印度轉型崛起的過程中，台灣正是印度可以倚靠的重要合作夥伴。

30年前台灣在大陸東南沿海，20多年前在長三角，創造了6千至8千萬就業人口，協助對岸奠定經濟發展的基礎。30年後的台灣，在紡織、成衣、汽車零件、電子資訊業上的完整供應鏈，相對合適的管理模式，可以有效縮短印度的學習曲線，同時也可以創造大量的就業人口，成為化解印度高失業率、高通膨率的及時雨。

在台印的合作上，台灣可以透過智庫、公協會營造氛圍，尤其是針對印度有興趣的IC設計、電子資訊業、汽車電子化等議題討論、凝聚共識。另外，在內需產業上，印度的建材、塑化、金屬零組件等領域都有不少合作的空間。當然，台印合作必須爭取雙贏的策略，台灣可以幫助印度，但印度政府在法規的保障、市場的保證、土地租稅優惠，乃至於綠色通道上，也應提供台灣廠商協助，加速台印的合作過程。如此一來，印度在未來1、20年將有機會成為下一個全球重要生產基地。

不過，我們必須要了解印度的民族性。首先，這個國家姿態不低，你愈急，他愈不在乎，因為表示你有求於他。而且印度人說得多但做得少，也是我們必須要注意的。其次，印度的公務員相當少，而且職位調動快，因此，和公務員建立關係基礎並不穩固，應該連結智庫及外圍的公協會，才能建立長久的關係。依此觀之，和印度的一流大學建立關係，隨著公務員的調動，關係比較容易生變。因此和若干有名的私立大學建立關係，則有機會和富二代建立關係，可能關係比較持久。另一方面，印度官方對自由貿易協定並不熱衷，因此透過若干創新性的名詞如投資貿易協定、台灣專區等達到類似的目的或許可以考慮。此外，政府適度整合上中下游的廠商，集結更多的家數、創造更多的就業人口，進而增加和印度政府在土地、租稅優惠、綠色通道、經貿運籌基地、試驗專區優惠與便利上的談判籌碼，也是應該思考的做法。

最後，印度積極爭取台灣的半導體前往投資設廠，台灣IC設計公司或可前往進行產學合作，因為印度早期是有半導體基礎的，如果可以培養一些相關人才對台灣的半導體、IC設計應有幫助。但半導體的相關設備有50％需要靠進口，缺乏進口相關的租稅優惠，對廠商欠缺誘因。藉此訴求爭取印度相關的租稅優惠或實驗專區，也值得政府正視。