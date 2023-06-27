我國防部於6月24日上午針對「中共執行聯合戰備警巡」招開記者會說明，當天0800時，我方偵獲中共殲10、殲16等各型機計19架次，其中8架次逾越中線並抵近24海里線；另共艦5艘配合執行聯合戰備警巡。次（25）日我國防部上午公布，24日計有共機21架次、共艦5艘次，在台灣周邊海空域活動；其中計有殲-10戰機8架，筆者仔細觀察圖示，分在台灣海峽中線分為四段。由上至下：接近我馬祖以東、其次接近福州市外海、第三接近泉州的外海，以及在台灣海峽中線南段，接近我金門以南等。由於共機抵近我24海里鄰接線，引發我方高度關注！

首先，「戰備」是為因應即時可發生的戰爭或突發事件，而在平時進行準備和戒備的活動。依據以往對共軍的觀察，渠等在兩岸三大節日，過年、端午節、中秋節，甚至中國大陸的「五一」、「十一」等長假，共軍從平日訓練轉換「戰備值班」，從假日的前兩天到節日後一天結束。

其次，筆者近年梳理共機會跨越台灣海峽中線、繞台灣東部空域南下或北上之繞台舉動等資料，不乏與共軍認知「台美勾連」、「國外訪台團層級達到國會議長層級以上」、發現「美航母打擊群航經巴士海峽」、「美艦機航行台灣海峽」等相關。上述共機當日反應，筆者認為可能與近日美國國會參議院軍事委員會在23日以24比1票通過2024財政年度國防授權法案（National Defense Authorization Act，NDAA），內容包括建立全面訓練台灣軍隊計畫，以及擴大美台軍事網路安全合作等有關，後續仍須關注。

再者，從去年美國前眾議院議長裴洛西訪台後迄今，共軍在經營台海周邊戰場的步調速度愈來愈快，變化也愈來愈多元，機、艦等抵近我鄰接區已經多有所見。由於戰機續航力，仍比不上大型軍機、轟炸機、軍艦。故共軍目前呈現台灣以東以軍艦駐點扼守航道與要域；台灣以西採戰機、或與無人機聯合快速跨海峽突防演練，這些看似突襲我鄰接區。台灣以東以中大型作戰艦（可配備艦載反潛直升機）為主、台灣以西以殲-10、11、16等型戰機為主，前兩軍兵種形成對我防禦左右夾殺於平時。然不知者，如遠程火箭炮旅、與火箭軍東風短程彈道導彈、中遠程反艦導彈精準對地制海打擊群，是否有配合進行模擬演練，我須嚴密查察。

最後，由於中國東部戰區於我當面、台灣海峽中線四段，可能採取每段2架殲-10戰機編隊襲擾突防、跨越台灣海峽中線抵近我鄰接區，壓縮我空防預警時間。但相對的可提醒我岸置空防機動部署區域之外；反論，從共機行徑往返航線，推斷前述四段空域，顯示共軍主力戰機，已經頻密地使用福建一線軍用機場，寧德水門機場、福清龍田機場（惠安東北方）、泉州（晉江）機場（泉州西北方）、漳州龍溪機場（位於廈門西方），將成為兩岸未來在戰時或戰前，考驗彼此防空預警時間的依據。

（作者為陳守仁孫學研究中心助理研究員、中華經略國防協會研究員、文化國發所博士）

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