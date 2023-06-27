台東縣長饒慶齡成功突破種種難關，將鳳梨釋迦銷往大陸，為兩岸民間的農產品貿易，樹立了相當可貴的典範，受惠的農民，恐怕不會僅僅限於台東而已，這當然是必須加以肯定的。

未料，此舉竟遭到農委會主委陳吉仲的大力批判，甚至還扣上了「自貶國格」的大帽子。

所謂「國格」，指的是國家的尊嚴與品格，這是萬萬不能受到侵犯或侮辱的。但是，就整個台東與對岸的協議看來，究竟有何處、何條犯上了「自貶國格」的問題？難道一個地方政府，為縣民造就福利，解決農委會所無能、無力、無法解決的農產品滯銷問題，這也能扣上「自貶國格」的紅帽子？

一個政府，甚至一個國家，存在的意義與價值，唯在保障居民、國民的生存權利，如果連這點都做不到，光會拿出冠冕堂皇、似是而非的名目，用以強辯硬拗、羅織罪名，這種政府、國家，真的還有存在的必要嗎？

民進黨動不動就對反對者祭出「矮化」、「國格」的指控，揆其因由，就是自認台灣（中華民國）是「獨立」（不只有主權）的國家，凡是將台灣視為「地方政府」的，一律不予承認，認為這是一種「矮化」，有失台灣的主體性。尤其是針對大陸，更是絲毫都不會退讓。民進黨堅持這樣的理念，我們是給予尊重的。但是，「國格」的維護，是應該放諸天下而皆準的，對大陸如此，對其他國家也都該當如此，這才不失一個國家的尊嚴。

但是，我們也不免懷疑，民進黨所謂的「國格」，其實是具有極大的針對性以及彈性的。試問，當日本宣稱釣魚台是屬於日本的領土時、當日本於外海排放核污水時、當日本壓逼台灣人進口核食時；當美國拋售遠比其他國家高昂的武器時、當美國壓迫台灣必須進口萊牛時；當加拿大非得進口帶有狂牛症威脅的全牛時，民進黨可有堅持「國格」，予以峻拒呢？難道讓外國予取予求，連一聲都不敢吭，這就是「國格」了嗎？怎麼一遇上大陸，國格就一股腦全冒出來了？

事實上，民進黨雖只針對大陸講「國格」，也未必沒有彈性的。想當初，馬英九時代，台灣可以用「中華台北」的名義，成為WHO的觀察員時，民進黨是如何以「矮化」、「有辱國格」，甚至組織人馬，到日內瓦舉牌抗議；可蔡英文執政後，卻一心一意想爭取能夠以「中華台北」的名義參加，即便一連七年被拒之於門外，也非得率眾到日內瓦開「會外會」，請問，這就是民進黨堅持萬萬不能退讓的「國格」嗎？

更普遍、且台灣人早已習用了的「台胞證」，更是一樁「國格」的笑話，大陸聲稱「台胞」，分明就是將台灣當成從屬於他們的地方政府，這是道道地地的「矮化」了，民進黨為何不加以抗議？為何不堅持「國格」，索性禁止台灣人民用「台胞證」進入大陸？民進黨的「國格」，彈性可以如此之大嗎？

民進黨宣稱，只有他們才有資格代表台灣與大陸協商，又強調如果兩岸不得不協商談判時，必須是完全對等、開放，不設任何前提的；其實，他們有個絕對的預設前提，那就是台灣是主權獨立的國家，如須談判，必須是中央對中央、國家對國家的談判，否則一切免談。這是很堅持「國格」了，但是，卻完全阻礙了兩岸可以和平共處、互濟互利的前景，雙方絕對僵持難下。民進黨的「國格」，既非如此缺乏彈性，難道不能對既沒有「矮化」條文，又可以對台灣農民大有裨益的事，樂觀其成嗎？

說穿了，這些都不過是民進黨狹隘的意識形態在作祟，饒慶齡居然自作主張，搶佔了民進黨的功勞，是可忍，孰不可忍？很多事情，是「綠能，其他萬萬不能」的，揭穿民進黨的「國格」底牌，不過如是而已，他們豈是真正在關心台灣人民未來的發展與出路？

（作者為退休大學教授）

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