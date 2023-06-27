論文案重創民進黨去年選情，監察委員高涌誠居然對提告林智堅的調查官余正煌發動政治清算，要查他4年前一起已查無不法的舊案。民進黨的監察院果然就是東廠，最該被彈劾的，就是高涌誠自己。

監察院放著民進黨政府一堆弊案不管，可以閒到去調查基層公務員，這不是政治清算，什麼是政治清算？這不是政治追殺，什麼是政治追殺？高涌誠就是替林智堅和民進黨整肅余正煌，也藉此警告其他的基層公務員，敢不聽話，敢站出來，敢和民進黨做對，就和余正煌一樣的下場。

余正煌所涉的洩密舊案已經檢方簽結，對於外界質疑監察院再度調查，監院人士表示，「沒有司法問題，不代表沒有行政違失」。既然要查行政違失，我們也要問，在論文案上陳明通有沒有違失？查不查？不只林智堅的論文抄襲，鄭文燦的論文也抄襲，媒體還發現，多達20份陳明通指導的論文都過度引述台大東亞中心報告，大量產製論文猶如「論文工廠」。

種種學倫醜聞，重創台大國發所的聲譽，更讓台大蒙羞。陳明通不僅是國發所的教授，也是「所長」，大法官解釋，公立學校教授若兼任行政職，即適用《公務員服務法》規範，陳明通所作所為，明顯有違公務員應公正無私、誠信清廉，不得有損害公務員名譽及政府信譽之行為，高涌誠要不要查？論文抄襲一事，陳所長是否有違不得假借權力，以圖本身或他人之利益？高涌誠敢不敢查？

高涌誠的劣跡又豈止余正煌案一樁，段宜康指控林滄敏擔任彰化縣曲棍球協會理事長，涉詐領補助款，承辦檢察官陳隆翔調查後認為林未涉案，不起訴處分。高涌誠調查該案時竟對陳隆翔施壓重新起訴，還說「你不幫我想怎麼解決方法，就是你要逼我們彈劾你」，明目張膽地侵犯司法權核心。

陳隆翔彈劾案通過後，引發司法界撻伐，法務部也發聲明「不容監察院以彈劾的方式介入處理」，最後司法院職務法庭判決不受懲戒確定，但高涌誠居然違反「一事不再理」原則，去年再度彈劾陳隆翔。其理由竟是，首次彈劾時監察院還有馬英九提名的監委，彼此意見不一致，以致通過彈劾的違失僅三項。如此監委，腦中只有意識形態，毫無民主素養可言。

「卡管案」高涌誠也未缺席，調查台大校長遴選，他要求台大填寫全校教授兼職資料，為了讓台大聽命，連「敬酒不吃吃罰酒」的話都說出口，囂張跋扈，比起張天欽毫不遜色。高涌誠糾正台大後，監察院又以違法兼職彈劾管中閔。管中閔就曾指，傷他最重、他最痛恨的，就是監察院為了「卡管」，而干預大學自治的「違法、低級、下流」。

監察委員職司風憲，應超脫黨派，負起整飭官箴，糾彈不法之責，但高涌誠卻為虎作倀，甘為民進黨打手，是最可恥、可惡的司法獨立屠夫，最為敗壞官箴，這種為了政治目的清算基層公務員的監察委員，根本就是民主最大的毒瘤！最該被彈劾的，就是他自己！

（作者為前總統府副秘書長）

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