北農經營權之爭，北市府跟農委會一路鬥法，農委會主委陳吉仲26日大動作在臉書發文痛批前前前任總經理韓國瑜，卻不見248萬高薪實習生吳音寧的荒唐作為，試問這不是政治影響專業，什麼才是政治影響專業？

身為台北市民，不會希望肩負穩定北部菜價大任的北農，淪為民進黨的政治勢力延伸，所以當陳吉仲痛批韓總經理時期是「菜土菜金」的同時，為何不反求諸己審慎思考，如果農民生活產地價格真如其所言的大幅改善，為何此次北農董事選舉，民股農會全面倒戈，讓農委會一次掉了6席董事。

北農改選從專業農業經營管理變成濃濃政治味，陳吉仲從過去向會內同仁喊話「政治責任我一肩扛」到現在要求9席董事刻意退席延宕會議，讓北農董事長及總經理難產，甚至刻意要求農糧署發出措辭嚴厲立場決絕的新聞稿，責任一點不扛不說，還把專業中立的事務官推上第一線擋砲火。

從北農歷史來看，農委會過去從未派過總經理，直到陳吉仲走馬上任主委後，才有如此干涉北農的行為。中華民國農會總幹事張永成也說，農委會是監理單位，怎能球員兼裁判？長此以往，是否全台的農產批發市場農委會都要派任總經理？

陳吉仲任內，能力有限不提，馬屁功夫十分到位，可以說是過去20年來最為政治化的農業部門負責人。從放任吳音寧耍賴不進議會監督、打臉式開放萊豬進口、接連失去多個農漁產品的外銷市場、到縣市政府自己為鳳梨釋迦找出路卻反遭痛批「自貶國格」，試問除了完整落實了蔡總統交代的任務，陳吉仲對於自己做不好的地方，是否有過檢討。

見微知著，從這次北農經營權之爭就能清楚明白，民進黨政府陳吉仲之流，「寧要248萬實習生，拒絕專業經理賣菜郎」是福是禍？未來台北市民及全國農民心中自有答案。

（作者為前中華民國四健會協會常務理事、國民黨前青年團團長）