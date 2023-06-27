瓜地馬拉是台灣在中美洲重要的邦交國，也是我邦交國中人口數最多的國家，當地時間25日舉行總統大選，因無候選人票數過半，8月底將由代表國家希望聯盟黨的前第一夫人托瑞斯，與種子運動黨，前總統之子，外交官出身的阿雷巴洛進行第二輪投票決選，而他們同屬中間偏左的政黨。

托瑞斯是瓜國第一任左派故總統科隆的前妻，她的政見聚焦在社會福利，承諾有條件提高現金資助方案，擴大施粥廚房計畫，提供教育專案與獎學金，建立婦女小額信貸系統。阿雷巴洛主張打擊貪腐，讓瓜國回歸民主正軌，保證社會正義與私人財產，其父親於1945至1951年統治期間，堪稱瓜國的民主之春。他們兩位的共同點是，反貪污與社會平等，反映出瓜國貪腐及政治晦暗的嚴重性，因為選前已有多位各黨議會或市長候選人遭殺害。

托瑞斯與其他總統候選人在投票後均表示，執政的奮起黨透過買票及威脅從事選舉舞弊，引發部分地區警民衝突。代表奮起黨的康得選前一路不被看好，主要是受到賈麥岱總統政績不彰，深陷貪瀆醜聞的拖累。

其次，賈麥岱政府打壓有實力反對派候選人的方法是，透過選舉法庭判定候選人違反選舉規定，剝奪其參選權。這次有三位候選人相繼被判出局，分別是原住民左派人權領袖卡布雷拉，右派前總統阿爾蘇之子羅貝多，及利用TikTok走紅，最具聲望的右翼商人皮內達也在上個月中被取消資格，引發國內外相當大的議論，導致選民以四分之一的無效票表達抗議。

再者，為了不讓貪瀆醜聞曝光，百般阻擾貪瀆調查，賈麥岱政府經常藉口妨礙司法，任意逮捕報導政府貪腐的記者，及為他們辯護的律師，關閉媒體更是家常，毫無新聞自由可言。

瓜國會有如此嚴重的內政問題，源自於獨立以來一直存在的寡頭統治，導致民主不彰，政治貪腐，民生凋敝。冷戰時期，美國以反共為名強行介入瓜國內政，縱容軍事獨裁，破壞人權。後冷戰時期，美國為了處理拉美移民及販毒問題，漠視瓜國的貪汙，任其打壓反對黨，箝制新聞自由，迫害人權，尤其對馬雅原住民的傷害，使得瓜國有民主之名，無民主之實，社會問題叢生。

托瑞斯選前強調會堅定維持與台灣的邦交，阿雷巴洛雖未明確表示挺我立場，但反對獨裁統治，所以基本上他們應該都算挺台派，但台灣應該記取多次口頭挺台，轉身斷交的國際現實教訓。瓜國存在與中國建交的聲音主要來自商界，雖然2015年瓜國外長赴北京參加中拉論壇，但瓜國政壇至今仍以右派為主力，金融掌握在少數商業領袖手中，所以台瓜邦誼短期內不至於有變化的可能性，但是中瓜的貿易額逐年增加，去年是台瓜的12倍，未來是否以商逼政值得觀察。

以往外界都認為，瓜國無論誰贏得最後的大選，都將持續既有的貪腐制度，美國前駐瓜國大使柏蘭帝表示，瓜國是由少數但強大的菁英集團統治，民間稱之為「腐敗契約」，無助於民主的發展及改善人民的生計。如今，瓜國勢必出現左派總統，尤其是幼年經歷過流放生活的阿雷巴洛，能否有效鏟除貪腐，瓦解系統性腐敗，讓瓜國真正回歸民主制度，抑或同流合汙，有待後續觀察。

（作者為致理科技大學副教授）

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