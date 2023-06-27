國防部戰略規劃司司長李世強5月25日在立法院答詢時，證實美國已同意提供我方Link-22戰術數據鏈路系統與技術，以升級國軍目前所使用，以Link-16為核心的「迅安系統」。

數據鏈路是現代化聯合作戰的基礎

所謂的數據鏈路，是由標準格式化的數據資訊、網路協議和通訊設備等三大要素組成，用來將兩個或兩個以上的指揮管制系統和武器系統鏈結在一起，是現代化聯合作戰、甚至未來智慧化作戰的基礎。

在現代戰場上，數據鏈路所扮演的功能，第一是情報資訊共享，第二是武器火力共用。

首先，在情報資訊共享部分，數據鏈路可結合分屬不同軍兵種的感測系統，例如衛星、偵察機、預警機、戰鬥機、水面艦、潛艦、直升機、地面偵察部隊、陸基雷達，所偵測到的敵軍目標資訊，加上己方主要作戰單位的位置與戰力資訊，匯集在聯合作戰指揮中心的電子地圖上；讓中心的指揮官與參謀人員可迅速、全面地掌握戰場態勢。

此一戰場態勢，亦可經由一定的規則篩選後，轉發給下級的指揮中心、甚至前線的作戰部隊，讓第一線指揮官的視野大幅擴張，不再只有目力所及的範圍。

第二，在武器火力共用部分，聯合作戰指揮官與第一線的指揮官，可透過數據鏈路，將攻擊目標的位置資訊立即傳給不同單位、甚至不同軍種的作戰平台，無需透過指揮體系層層轉發，使得從前線偵察單位發現目標到完成開火射擊，中間所需時間大幅縮短。

例如空軍的E-2K預警機在偵獲共軍戰機後，可以立即把目標訊息透過數據鏈路，同步傳給位在衡山指揮所的國軍聯合作戰指揮中心；並由後者將目標訊息直接發給在空中的F-16戰機或海面上的基隆級艦等作戰平台發動攻擊，整個過程可以在數十秒內全部完成。

若作戰平台能攜帶具末端主動導引功能的長程飛彈，則在經由數據鏈路接收到敵軍的目標訊息後，還能在不開啟自身雷達的狀況下，直接發動攻擊；不僅可擴大對敵軍的奇襲效果，也能增加作戰平台自身的安全。

而現代化的聯合作戰指揮，除了藉數據鏈路匯集、分享敵軍與我軍的動態，也引進自動決策系統；即運用電腦將數量眾多的敵軍目標，按照對我軍的威脅自動排序，快速形成攻擊目標清單，輔助指參人員迅速作出決策。

使國軍具備和美軍即時分享戰場情報的潛力 提升防衛韌性

此次美國同意協助將國軍的Link-16，升級為與美國和北約相同的Link-22；對國軍而言，其意義除了更強的抗干擾能力與更高的資料傳輸效率；更重要的是Link-22資料傳輸在無中繼的情況下，最大有效距離達1000海里（約1850公里)，這使國軍在技術上，真正具備與美軍即時分享戰場情報的條件。

俄烏戰爭開始後，雖然烏克蘭武裝部隊不具備駕馭高科技戰爭的能力，但依託美國與西方強大的C4ISR系統支援，使烏克蘭武裝部隊在局部戰場上從未喪失對俄軍的態勢感知能力。甚至有報導指出，美軍在歐洲的情報和監聽部門透過對俄軍通訊系統的監聽與分析，找到俄軍的位置後，就透過「星鏈」（Starlink）系統將情報經由烏克蘭指揮單位，轉發到前線烏克蘭部隊的導航地圖上，整個過程不超過1小時，然後由距離目標最近的烏克蘭作戰單位發動攻擊。

此種模式已引起中共的擔憂，認為這是「美軍正在試驗使用的聯合全域指揮與控制系統」，以便將「資料通過安全網路傳遞給任何地點的部隊」，是「五角大廈領導層設想的支持中國大陸和俄羅斯的近鄰面對威脅進行潛在戰鬥的方式」；認為美國已在這次俄烏戰爭中，「通過情報支援深度介入區域軍事衝突，實現美軍軍事體系直接參與軍事對抗，卻不必直接動用美軍兵力的能力」。

在國軍獲得Link-22後，在技術上已經有可能大幅提升國軍與美軍之間的通訊、資料互通和作戰協調能力，使美國可以把在烏克蘭戰場上獲得成功的模式，複製到日後的台海戰場中；且情資分享的數量更多、幅度更大，也更即時。

若日後中共武力犯台，美軍理論上可透過Link-22，將美國、甚至盟國監偵系統所搜獲的共軍動態，經過一定的規則篩選後，即時分享給國軍；甚至運用美軍先進的自動化決策系統，提供接戰順序建議給國軍，實現「美軍軍事體系直接參與軍事對抗」的場景。

換言之，原本在共軍犯台的第一波「聯合火力打擊」後，國軍現有可執行長距離搜索的雷達很可能不保，使國軍縱使有射程超過100、甚至300公里的反艦飛彈，卻可能因為沒有長距離雷達提供指引，使有效打擊距離大幅降低到不足60公里。若能經由Link-22，獲得美軍在情報與決策上的即時分享，國軍就可在自身的遠程雷達無法運作時，仍可以對分散在台灣各地與周邊的中遠程火力打擊單位，提供共軍重要海空目標的位置訊息，並發動協調一致的攻擊。大幅提升國軍C4ISR系統，甚至整個防衛作戰的韌性。

北約放寬移轉敏感技術與裝備的輸台限制

國軍獲得Link-22的另一層意義，是北約各國放寬移轉敏感技術或裝備給中華民國。

Link-22是包括美國在內、7個北約國家共同合作的結果，某些關鍵技術甚至是來自德國；後者以往在武器與敏感技術輸台的態度上，是歐洲各國最嚴格的，甚至連出口衝鋒槍給我國警方都高度保留。如今美國同意協助我方將Link-16升級為Link-22，就代表包括德國在內的其他北約國家，都已同意移轉相關技術或關鍵零組件給我方。

此例一開，未來北約國家極可能放寬對輸台裝備技術的管制；特別是新一代精密武器開發成本愈來愈高，使得許多先進的武器系統，例如F-35戰機等，多採跨國合作的方式，產權並非全部屬於美國，使我方常被排除在買家名單外。因此Link-22的成功輸台，是否代表中華民國日後取得北約國家所產製的關鍵、精密零組件，或技術移轉的空間大幅放寬，就格外值得期待。

（作者為中華戰略前瞻協會研究員、國家政策研究基金會副研究員）

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