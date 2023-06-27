美國總統拜登對國務卿布林肯訪中成果大感滿意，肯定美中關係「走在正確的道路上」，但國際社會對布林肯訪中所營造的正面效應與氛圍，是長期趨勢或鏡花水月？能否經得起冷酷的戰略競爭考驗？仍充滿疑慮。尤其拜登日前逞口舌之快，虧習近平是「獨裁者」，加上美國一些政客與媒體刻意炒作「中共冷對布林肯」，雙方外交努力不是不可能功虧一簣。

美中關係冷暖未知

過去幾年美中高層會談，經常淪於各自表述，甚至針鋒相對，缺乏建設性討論的空間。根據雙方公布的談話記要及官員公開說明，布林肯在北京的系列會議「坦誠、實質性及建設性」，習近平決定會晤布林肯更被解讀為美中領導人間的善意，為今年稍後的「拜習會」奠定良好基礎。

時隔5年，美國國務卿才有機會再度訪中，正凸顯美中關係降到谷底。他此行先後與秦剛、王毅及習近平會談，議題涵蓋雙邊、區域及全球性議題，最後確認秦剛訪美、成立共同工作組推動雙方關係兩個具體成果。據布林肯說法，他的目標包括：強化高層溝通管道與有效的風險管控；降低誤解與誤判；在有歧見之處闡明美國的立場及企圖；在利益交集的跨國挑戰中，探討合作的機會，他自認全部「達標」。

務實而言，這只是雙邊關係回穩的開始，雖有成立共同工作組的共識，但未就具體合作議程與項目達成協議，如何創造穩定、持久的關係，並在關鍵領域展開後續工作，將是下一階段的目標，卻也是高難度的政治任務。

首先，美中雙方仍存在難以克服的歧見及結構性問題，如美方堅持兩國戰略競爭關係不變，造成外交姿態、話術與現實面的嚴重矛盾，也削弱雙方和解的意願。美國強調無意與中國經濟脫鉤，而是去風險及多元化，但中共眼中兩者並無差別，就是要圍堵中國。在台灣問題、印太地區軍力平衡、貿易與科技戰等方面，雙方都堅持既定立場，將所有問題歸罪對方，不肯退讓妥協，無意主動朝中間調整立場。

其次，除了雙邊戰略競爭，美中在國際政治舞台的對抗更趨激烈，布林肯訪中後，大陸國務院總理李強立即出訪歐洲，企圖突破以美國為核心的全球反中聯盟，印度總理莫迪前往華府國是訪問，美國「聯印抗中」戰略昭然若揭，美中關係終究無法脫離傳統地緣政治，也使改善雙邊關係更為困難。

台海安危自我放棄

在協調、交涉、執行布林肯訪問過程中，中共除堅持一貫「相互尊重、和平共處、合作共贏」基本精神，並採取了更強勢立場，高調彰顯兩大強權對等地位，一舉打破過去美國主導一切模式。從機場簡單、冷淡迎接，王毅近乎說教式的談話，最後一刻才確定習近平接見，接見時的座位安排等，顯然在塑造美國「懇求者」形象。

美國不會示弱，拜登在募款餐會中指稱習近平是「獨裁者」，再度掀起外交風波，大陸外交部發表聲明，「美方有關言論極其荒謬，極不負責，嚴重違背基本事實，嚴重違背外交禮儀，嚴重侵犯中方政治尊嚴，是公開的政治挑釁」，拜登本人事後極力淡化，表示期望很快舉行拜習會，脆弱的美中關係是否經得起一再挑釁，令人捏把冷汗。

台灣問題仍然是美中最敏感、最具挑戰性的議題，大陸不會因美中關係緩和而鬆動統一的目標與立場，反而可能伺機要求美方作出更明確的承諾，王毅就告訴布林肯，「美國應明確反對台獨」。許多美國學者主張，美中重申各自的一中政策與一中原則，已不足以因應台海最新形勢，必須提出更可信的「再保證」，回歸《上海公報》時期對「一個中國」及「和平統一」的認知。

面對詭譎多變的美中關係及世界局勢，每個國家都在謀求最大的國家利益，在中國崛起、美中缺乏互信的危局下，台灣又是美中衝突的最熱點，因而成為地表最危險的地方。民進黨政府備戰無能、避險無膽，將台灣安全交由美中互動決定，自我放棄是最不負責任的態度。