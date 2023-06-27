近日，民進黨總統候選人賴清德在朝陽科技大學演講時向私校學生送上政見支票，宣布將編列150億預算，提供未來每位私立大學學生每年至少2萬5千元的學雜費補貼，以弭平公私立大學間相差甚鉅的經濟問題。賴的政見一提出，教育部高教司就宣布已編列相關預算，相信明年二月就能實施，陳揆也額外加碼表示將全面減免公私立高中職全額學費。

筆者身為一個就讀於私立大學文科的學貸生，對於政府終於對私校高昂的學費有所作為固然感到欣喜，但卻也同時基於自身對於高校現場的觀察對政策可能造成的負面後果感到擔憂。其主要因有以下幾點：

首先，不利於私校退場進程。為因應台灣近幾年的少子化與私校治學品質問題，2022年立法院通過了《私立高級中等以上學校退場條例》，總計編列50億用於輔導各營運不善之私立院校轉型或退場。而貿然執行全面補助學雜費政策，若又無具體提升私校治學品質對策，恐將不利於於私校退場的進程，進而使末段班私校進入「吃不飽、餓不死」的垃圾時間，最終政府仍須花費更高成本處理善後。

其次，恐加劇學科資源分配不均問題擴大。隨著大學擴張，台灣私立院校就一直存在「重理輕文」的風氣，甚至連一些傳統被認為是文科名校的私校為迎合教育市場也開始重點發展理組的科系與學程。而相對的，人文社會學科則在大學擴張的風潮中，各方面教學資源受到壓縮。無論是課程員額的縮減、系所的整併，多是從人文社會學科系所開始。而在全面補助學雜費的政策登台之後，私校將投注更多資源於更能吸引學生的理組學科幾乎勢不可擋。如何確保私校競爭中不會加劇學科資源分配不均的問題，恐怕也是教育部門需要審慎思考的。

再者，政府應建立配套提升私校競爭力，維持治學品而非狂撒幣。隨著少子化的問題日益嚴重，全台私校皆受到明顯衝擊。而最具體可見的就是受到學費、研究經費等收入減少，各校都面臨到不同程度影響。雖不致面臨退場，但在仍以營利為目的的私立學校中，各種開源節流的結果就是使整體私校治學品質的下滑。因此可以確定的是，政府除了補助學生學雜費以外，更應對學校整體運作提供必要的經濟援助，並且最好能建立可以公評的補助機制，藉以提升整體私校競爭力。

最後，齊頭式補助並非最佳解方。綜合上述問題可以發現，齊頭式的補助方案並不能解決當前私校的關鍵問題。而正如在野黨候選人所言，齊頭式補助是面對公共政策最為偷懶的態度。提供私校學雜費補助固然立意良善，但齊頭式平等是否符合社會正義卻是個不應被忽視的問題，更別提當中牽涉國家財政紀律的問題。如何使每一分公帑被花在最需要的人身上，才是社福國家的真諦，胡亂撒幣恐將造成反效果。

筆者認為，當前台灣私校的問題確實應被廣泛討論，且應對私校與私校生提供必要的經濟援助也應是朝野各黨的共識。然而，賴清德為了挽救青年支持度而貿然以政策買票，而在未有相關配套作為的情況下強推政策，不僅可能無助於解決社會正義的問題，且恐進一步造成嚴重的結構性問題。因此，筆者呼籲執政當局，應妥善綜合各方意見，與私校、學生與社會建立溝通管道，不要急於選舉考量而貿然強推，方能有助於台灣整體教育環境的提升。

（作者為自由撰稿人、政治工作者）