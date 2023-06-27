2024年總統大選逼近，為爭取選票，政府近日配合民進黨總統參選人賴清德的競選腳步大撒幣，從補助私校大學生學雜費，到高中職學費全免，哪裡缺選票，就往哪裡空投資源，倉促推出的政策反而引來「花錢買票」的爭議。

從目前各家公布的民調來看，在三腳督情況下，賴清德雖能維持在第1或第2名，但支持度卻只能保住3成多的基本盤，難以拉開和對手的距離，尤其在民進黨過去最具優勢的年輕及青壯族群，賴的支持度甚至低於對手。

為了搶回選票，蔡政府和賴陣營卯足全力，近日在全台成立「信賴台灣之友會」，找來年輕人拍攝競選影片、推出選舉戰袍等募款小物，完全複製當年小英選總統時的陸戰及空戰手法。

各種大撒幣行為也如出一轍，蔡英文競選連任時，鎖定年輕夫婦推出「0到6歲國家一起養」的各種育兒津貼和補助；現在賴清德的青年及青壯族群支持度低迷，降低學生及父母的負擔，就被拿來當作選前籌碼。

事實上，賴清德支持度無法攀升，最重要原因是民眾對當前走向獨裁的執政黨不滿，從作為東廠的中選會、強制下架中天及護航鏡電視的NCC、養1450網軍的農委會、淪為「中央圖房」的行政院，到保送綠色大法官的民進黨立院黨團、性騷吃案的民進黨中央，這些「鴨霸」行徑民眾全看在眼裡，也都算到賴清德頭上。

要贏回民心，賴清德需要的是「減法」而非「加法」，除非他能大力整頓蔡政府的各種不當作為，揪出伸向媒體的黨政黑手、切斷綠營網軍的資源、清查光電等弊案，徹底斬斷執政亂源，否則空投再多的資源也難以喚回民心。